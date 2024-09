Nvidia dreht weiter auf an der Börse. Am Mittwoch ging die Aktie des KI-Champs mit einem Plus von 2,2 Prozent aus dem Handel, nachbörslich ging es in Folge der starken Micron-Zahlen um 0,9 Prozent weiter aufwärts. Für mächtig gute Laune sorgt bei den Nvidia-Anlegern auch die Hammer-KI-Prognose von Bain.Dank der vergangenen starken Tage weist die Nvidia-Aktie nun mit 3,5 Prozent eine positive September-Bilanz auf. Einzig im April und im Juli gab es für Nvidia Verluste. Seit Jahresbeginn liegt die ...

