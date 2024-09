Bern - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) senkt den Leitzins erneut. Er liegt nun bei 1,00 nach zuvor 1,25 Prozent. Der Inflationsdruck in der Schweiz sei gegenüber dem Vorquartal nochmals deutlich zurückgegangen, erklärte die SNB am Donnerstag in einem Communiqué. Mit der Senkung des SNB-Leitzinses trage sie dem tieferen Inflationsdruck Rechnung. Und die SNB spurt schon mal vor: In den nächsten Quartalen könnten weitere Zinssenkungen erforderlich ...

