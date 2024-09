Biberach (ots) -- Betriebsrestaurant in Biberach erhält "GreenCanteen" Zertifizierung für nachhaltige Gastronomie- Bei der Bewertung hat besonders die Qualität der Biogerichte überzeugt- Zertifizierung seit Mai 2021 durch eine unabhängige ZertifizierungsgesellschaftDas Betriebsrestaurant von Boehringer Ingelheim erhält die Zertifizierung "GreenCanteen". Diese Auszeichnung bekommen Gastronomiebetriebe, die ihre Produkte und Prozesse nachhaltig verbessern. Mit Ingelheim und Dortmund dürfen nun alle deutschen Kantinen des Unternehmens dieses Siegel führen. Biberach ist der erste Betrieb in Deutschland, der nach dem neuen und erweiterten Kriterienkatalog zertifiziert wurde.Hoher Standard am StandortBernd Fella, Leiter der Wirtschaftsbetriebe Biberach, äußert sich stolz über die Zertifizierung: "Bei uns schmeckt Nachhaltigkeit! Für uns als Gesundheitsfirma ist es wichtig, gesundes Essen zu machen. Wir freuen uns besonders das erste "GreenCanteen"-Siegel nach den neuen Kriterien zu erhalten. Damit erkennen Experten unsere Arbeit an. Das motiviert uns, noch besser zu werden."In Biberach werden jeden Tag über 3000 nachhaltige Essen ausgegeben. Das Betriebsrestaurant legt dabei großen Wert auf die Verwendung von saisonalen Zutaten von regionalen Zulieferern und Obst und Gemüse aus biologischer Landwirtschaft. Auf der Speisekarte steht täglich ein vielfältiges vegetarisches und veganes Angebot. Bei Fleisch- und Fischgerichten ist die artgerechte Haltung der Tiere sehr wichtig. Die Mindestanforderung hierbei ist Haltungsstufe drei, meistens wird jedoch Stufe vier und Bio verwendet. Es wird darauf geachtet, Tierrassen zu erhalten, wie beispielsweise die Sattelsau. Bei Fischen wird neben ASC- und MSC-Siegeln auf phosphatfreie Qualität geachtet. Die Auswahl der Gerichte zielt darauf ab die Tiere nach dem "Nose to Tail" Prinzip möglichst komplett zu verarbeiten.Darüber hinaus hat das Restaurant Maßnahmen zur Energie- und Ressourceneinsparung umgesetzt, darunter die Reduzierung von Verpackungsmüll und die Verwendung von Arbeitskleidung aus Bio-Baumwolle. Ebenso wichtig sind Diversität und Integration, Nachhaltigkeitsschulungen der Mitarbeitenden und das Ambiente in den Gasträumen.Thomas Reith, Standortleiter Biberach, sagt: "Wir freuen uns über unsere Vorreiterrolle in der nachhaltigen Gastronomie. Ein großes Lob an alle Mitarbeitenden für ihren unermüdlichen Einsatz. Für uns ist es wichtig in all unseren Bereichen im Betrieb bestmöglich zum Umweltschutz und zur Nachhaltigkeit beizutragen."Über einhundert KriterienDie Vergabe des GreenCanteen-Siegels beruht auf der ganzheitlichen Bewertung eines Betriebes anhand wissenschaftlich belegter Kriterien für nachhaltige Gastronomie. Entlang der kompletten Wertschöpfungskette werden die drei Dimensionen Ökonomie, Ökologie und Soziales betrachtet. Dabei spielen nicht nur gesunde Speiseplanung und nachhaltige Beschaffung der Zutaten eine Rolle, sondern auch der Einsatz von Energie und Technik, Reinigung und Entsorgung sowie die Herstellung der Gerichte. 119 Kriterien fließen seit Juli 2024 in die Entscheidung über die Zertifizierung ein. Biberach erfüllt als erstes die erhöhten Ansprüche.Boehringer IngelheimBoehringer Ingelheim ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das in den Bereichen Humanmedizin und Tiergesundheit tätig ist. Als einer der größten Investoren in Forschung und Entwicklung konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung innovativer Therapien in Bereichen mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf. Durch die Unabhängigkeit seit seiner Gründung im Jahr 1885 nimmt Boehringer eine langfristige Perspektive ein und verankert Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Mehr als 53.500 Mitarbeitende bedienen über 130 Märkte für eine gesündere, nachhaltigere und gleichberechtigtere Zukunft. Erfahren Sie mehr unter www.boehringer-ingelheim.com.Pressekontakt:Boehringer IngelheimCorporate AffairsDr. Julian Klepp88400 BiberachTelefon: 07351- 54 176474E-Mail: press@boehringer-ingelheim.comOriginal-Content von: Boehringer Ingelheim, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6631/5873325