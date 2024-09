Der Hersteller von Photovoltaik-Wechselrichtern strebt unter anderem eine Optimierung seiner Kostenstruktur und Repositionierung am Markt an. Das Transformationsprogramm soll SMA kurzfristig finanziell stabilisieren. Den deutschen Photovoltaik-Unternehmen auf den verschiedenen Wertschöpfungsketten geht es aktuell nicht besonders gut. Die SMA Solar Technology AG kündigte in einer Mitteilung vom Mittwochabend die Einleitung eines "konzernweiten Restrukturierungs- und Transformationsprogramms" an. Der Vorstand wolle damit Kosteneinsparungen von voraussichtlich 150 bis 200 Millionen Euro realisieren. ...

