© Foto: picture alliance/dpa | Bernd Wüstneck



Nur zwei Tage nach dem Erhalt eines Großauftrags aus Polen kann Nordex am Donnerstag bereits den nächsten signifikanten Auftrag vermelden.Windkraftanlagenhersteller Nordex hat in dieser Woche einen Lauf! Konnte das Unternehmen bereits am Dienstag einen neuen Großauftrag über die Lieferung von Turbinen nach Polen vermelden, gab der Konzern am Donnerstagmorgen einen weiteren umfangreichen Auftrag bekannt. Nordex wird die Energie-Tochter des lettischen Torferzeugers Laflora mit 16 Turbinen des Typs N175/6.X ausstatten. Die besonders leistungsfähigen Anlagen sollen in einem Windpark zur Anwendung kommen, dessen projektierte Leistung bei knapp 109 Megawatt liegen soll. Nordex vergrößert …