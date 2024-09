Die HORNBACH Gruppe hat im zweiten Quartal (Q2) 2024/25 ihr Ergebnis weiter erfolgreich verbessert und damit an das solide Ergebnis des ersten Quartals angeknüpft. Der konsolidierte Nettoumsatz in Höhe von 1.640,1 Mio. EUR (-1,7%) war im Juni teilweise von ungünstigen Witterungsbedingungen, aber vor allem von der anhaltenden Zurückhaltung der Kunden bei größeren Projekten und Gelegenheitskäufen geprägt. Eine erfolgreiche operative Umsetzung führte im zweiten Quartal zu einem bereinigten EBIT in Höhe von 119,0 Mio. EUR (+6,3%) insbesondere aufgrund der soliden Handelsspanne (+1,3%-Pkt.) und konsequenter ...

