© Foto: Unsplash



Gleich zwei Shortseller machen der im SDAX-notierten Beteiligungsgesellschaft Mutares zu schaffen. Die Aktie crasht zweistellig. Der Shortseller Gotham City Research hat am Donnerstag einen kritischen Bericht veröffentlicht, in dem die finanzielle Stabilität und Transparenz von Mutares hinterfragt wird. Die Mutares SE & Co KgaA ist eine in Deutschland ansässige Holdinggesellschaft, die sich auf den Erwerb von Unternehmen in besonderen Situationen, wie zum Beispiel Eigentümer- oder Managementnachfolge und Refinanzierung, konzentriert. Mutares wird vorgeworfen, inkonsistente Angaben in der Bilanzierung zu machen. Der berichtete Bargeldbestand und die Angaben der Kapitalflussrechnung weichen …