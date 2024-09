Das am Freitag zur finalen Abstimmung im Bundesrat anstehende Gesetz lasse klare Regelungen zu Anforderungen bei der Installation von Photovoltaik-Kleinanlagen vermissen. Als "verpasste Chance für Verbraucherinnen und Verbraucher" bezeichnet die Deutsche Umwelthilfe (DUH) das so genannte Balkonkraftwerke-Gesetz - zumindest in der Form, in der es am Freitag (27. September) im Bundesrat zur Abstimmung steht. Konkret geht es um vom Bundestag bereits beschlossene Änderungen im Wohnungseigentumsgesetz und im Bürgerlichen Gesetzbuch, die sowohl Wohnungseigentümern wie auch Mietern die Installation eines ...

