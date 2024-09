Hannover (www.anleihencheck.de) - Die schweizerische Nationalbank (SNB) hat ihren Leitzins heute Morgen um 25 Bp auf 1,00% gesenkt, berichten die Analysten der NORD/LB.Damit lockere sie ihre Geldpolitik zum dritten Mal in Folge. Die SNB gehe davon aus, dass weitere Zinssenkungen folgen würden. Die Inflation sei in der Schweiz kein Problem mehr. Der harte Schweizer Franken importiere Deflation, die Preise für Importgüter seien im August um 1,9% Y/Y gefallen. Entsprechend habe die SNB ihre bedingte Inflationsprognose kräftig gesenkt und sehe nun die Abwärtsrisiken bei der Inflation überwiegen. Sie erwähne explizit die negativen Wirkungen des Wechselkurses auf die Konjunktur und den Arbeitsmarkt in der Schweiz. Die SNB richte ihren Fokus daher auf den Außenwert des Franken und seibereit, am Devisenmarkt zu intervenieren. (26.09.2024/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...