Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hat am Donnerstagmorgen eine weitere Lockerung ihrer Geldpolitik vorgenommen und den Leitzins um 25 Basispunkte auf 1,00 Prozent gesenkt. Dies markiert den dritten aufeinanderfolgenden Schritt zur geldpolitischen Entspannung. Die Entscheidung basiert auf dem deutlich gesunkenen Inflationsdruck in der Schweiz, wobei die SNB sogar von möglichen Deflationsrisiken spricht. Der starke Schweizer Franken trägt zu dieser Entwicklung bei, indem er die Preise für Importgüter drückt. Die Nationalbank signalisierte zudem ihre Bereitschaft zu weiteren Zinssenkungen und Devisenmarktinterventionen, um den Außenwert des Frankens zu steuern.

Positive Reaktion am Aktienmarkt

Die Zinssenkung der SNB wurde von den Anlegern positiv aufgenommen und trug zur Fortsetzung des Aufwärtstrends am Schweizer Aktienmarkt bei. Händler berichten von einer optimistischen Stimmung, die durch eine Kombination aus der SNB-Entscheidung, hoffnungsvollen Signalen aus China und positiven Aussagen eines US-Technologiekonzerns genährt wird. Die Aussicht auf weitere geldpolitische Lockerungen in der nahen Zukunft verstärkt die positive Dynamik an der Börse zusätzlich.

