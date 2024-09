EQS-Ad-hoc: Vitesco Technologies Group AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

26.09.2024 / 13:22 CET/CEST

Regensburg, den 26. September 2024 - Die Vitesco Technologies Group AG mit Sitz in Regensburg hat heute mit der Continental AG mit Sitz in Hannover eine Einigung zur Konzerntrennungsvereinbarung der beiden Konzerne getroffen.



Die Einigung sieht vor, dass noch offene Ansprüche aus der Konzerntrennungsvereinbarung der Continental AG gegenüber der Vitesco Technologies Group AG im Zusammenhang mit zwischenzeitlich abgeschlossenen staatsanwaltlichen Ermittlungen zur Manipulation von Abgaswerten durch die Staatsanwaltschaften Frankfurt und Hannover beglichen werden. Im Rahmen der Einigung wird die Vitesco Technologies Group AG einen Betrag in Höhe von 125 Millionen Euro an die Continental AG zahlen.



Da der Mittelabfluss noch im laufenden dritten Quartal des Geschäftsjahres 2024 erfolgen wird, passt die Vitesco Technologies Group AG ihre Prognose zur Entwicklung des Free Cashflows für das Geschäftsjahr 2024 an: der Free Cashflow (ohne Berücksichtigung von Integrationskosten durch die Verschmelzung mit der Schaeffler AG) wird im Gesamtjahr nunmehr bei voraussichtlich ungefähr -525 Millionen Euro (bisher: ungefähr -400 Millionen Euro; Geschäftsjahr 2023: 85 Millionen Euro) liegen.

Alle weiteren Finanzkennzahlen des Ausblicks auf das laufende Geschäftsjahr 2024 der Vitesco Technologies Group AG bleiben von der Einigung unberührt.



Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Vitesco Technologies Group AG wesentlich von den hier gegebenen Zahlen abweichen. Erläuterungen und Überleitungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Finanzglossar ('Ausgewählte finanzwirtschaftliche Begriffe') des Geschäftsberichts 2023 der Vitesco Technologies Group AG (abrufbar unter https://ir.vitesco-technologies.com/websites/vitesco/German/4000/berichte-_-praesentationen.html).



Heiko Eber, Head of Investor Relations

Tel.: +49 941 2031 72348

E-Mail: heiko.eber@vitesco.com



