Washington - US-Präsident Joe Biden hat der Ukraine neue Militärhilfen im Umfang von knapp acht Milliarden US-Dollar zugesagt. Bei einem Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kündigte Biden am Donnerstag unter anderem an, die Ukraine mit der Langstreckenmunition "Joint Standoff Weapon" (JSOW) auszustatten. Dabei handelt es sich um eine präzisionsgelenkte Gleitbombe.



Um die ukrainische Luftverteidigung weiter zu stärken, habe er das Verteidigungsministerium zudem angewiesen, eine zusätzliche Patriot-Luftabwehrbatterie zu generalüberholen und der Ukraine zusätzliche Patriot-Raketen zur Verfügung zu stellen, so Biden. Zudem soll die Ausbildung ukrainischer F-16-Piloten erweitert werden.



Der US-Präsident kündigte auch an, bei seinem Besuch in Deutschland im Oktober ein Treffen der Ukraine-Verteidigungskontaktgruppe auf Führungsebene einberufen zu wollen. Ziel sei es, die Bemühungen der mehr als 50 Länder zu koordinieren, die die Ukraine bei ihrer Verteidigung gegen die russische Aggression unterstützen.

