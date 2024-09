Ein an den Geländeverlauf anpassbarer "Solarzaun" ist für landwirtschaftliche Nutzung zwischen den Modulreihen ausgelegt. Ein hoch aufgeständertes System in drei Varianten soll Viehhaltung oder Obst- und Weinanbau ermöglichen. Ab dem kommenden November erweitert T. Werk sein Angebot an Montagesystemen um eine "PAN" genannte Vertikalaufständerung. Sie soll ihre offizielle Premiere auf der Fachmesse EnergyDecentral haben, die als Begleitveranstaltung zur Messe für landwirtschaftliche Tierhaltung EuroTier vom 12. bis 15. November in Hannover stattfindet. Dort wird auch eine Lösung für hoch aufgeständerte ...

