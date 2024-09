© Foto: picture alliance / Panama Pictures | Christoph Hardt



Nach Aussagen des ukrainischen Präsidenten Selenskyj bei der UN-Vollversammlung lässt die Rheinmetall-Aktie am Donnerstag Federn - und das trotz eines neuen Auftrages für Mörsermunition.Berichte über Gespräche westlicher Mächte bezüglich möglicher Friedensszenarien für die Ukraine zirkulierten bereits letzte Woche und sorgten für Kursrückgänge bei der Rheinmetall-Aktie. Kürzlich äußerte der ukrainische Präsident Selenskyj auf mehreren Plattformen, dass ein Waffenstillstand in greifbare Nähe rücken könnte. "Ich denke, wir sind dem Frieden näher, als viele glauben", erklärte er in einem Interview mit dem US-Sender ABC. Auf der Plattform X betonte Selenskyj, dass entschlossenes Handeln jetzt …