REGENSBURG (dpa-AFX) - Der Antriebsspezialist Vitesco zahlt Millionen an seine ehemalige Muttergesellschaft Continental . Hintergrund ist eine Einigung zur Trennung der beiden Konzerne, wie Vitesco am Donnerstag in Regensburg mitteilte. Diese sehe vor, dass noch offene Ansprüche von Continental gegenüber der Vitesco im Zusammenhang mit zwischenzeitlich abgeschlossenen staatsanwaltlichen Ermittlungen zur Manipulation von Abgaswerten beglichen werden, hieß es. Vitesco werde Conti 125 Millionen Euro zahlen.

Dies habe Auswirkungen auf den freien Mittelfluss im laufenden Jahr. Der erwartete Abfluss werde mit 525 Millionen Euro höher ausfallen als bislang mit 400 Millionen erwartet. Die übrigen Prognosen blieben davon unberührt, so das Unternehmen. Die Zahlung soll noch im dritten Quartal erfolgen.

Vitesco wurde von Continental ausgegliedert, der Antriebsspezialist wird derzeit vom Industriekonzern Schaeffler übernommen./nas/jha/