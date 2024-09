Der Vertrieb des All-in-one-Batteriespeichers "ALFRED 10" soll im Oktober in Deutschland starten. Er ist mit einer Nennkapazität zwischen 12 und 24 Kilowattstunden ausgestattet. Strong Energy wird ab Oktober seinen All-in-one-Batteriespeicher "ALFRED" in Deutschland verkaufen. Die Kölner Firma, die zu Skywoth gehört, stellte sein System bereits auf der Intersolar in München und nun auch der IFA in Berlin vor. Es handelt um einen Lithium-Eisenphosphat-Batteriespeicher mit einer Nennkapazität zwischen 12 und 24 Kilowattstunden, je nachdem ob fünf oder zehn Batteriemodule verbaut werden. Die Nennleistung ...

