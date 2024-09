Nachdem der US-Dollar (USD) am Mittwoch eine solide Trendwende im amerikanischen Handel erlebt hatte, pausiert er nun seine Erholung und bleibt bis zu den Eröffnungsglocken in Europa am Donnerstag in einem Konsolidierungsmodus. Händler werden vorsichtig und verzichten darauf, vor der Veröffentlichung der vorab aufgezeichneten Rede von US-Notenbankpräsident ...

Den vollständigen Artikel lesen ...