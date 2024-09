Forschende der Uni Kassel und des Fraunhofers IEE arbeiten mit Übertragungsnetzbetreibern zusammen, um herauszufinden, wie Künstliche Intelligenz die Stromnetze stabiler machen kann. Am Forschungsprojekt GNN4GC (Graph Neural Networks for Grid Control) des Fachgebiets Intelligente Eingebettete Systeme der Universität Kassel sind auch das Fraunhofer In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IEE und drei Übertragungsnetzbetreibern beteiligt - TenneT TSO GmbH, 50Hertz (Deutschland) und TenneT TSO BV ...

Den vollständigen Artikel lesen ...