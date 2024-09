Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 39

UNICREDIT peilt über direkte Käufe eine Quote von 29,5 % an. Angeblich gibt es drei Pakete von weniger als 5 %, die zur Verfügung stehen. Das wäre die Grenze für ein Übernahmeangebot für dann alle COBANK-Aktien inkl. Bund und freie Aktionäre.Die Taktik der Italiener wird von Bankern bewundert. Zügig und klar mit totaler Überraschung für alle anderen. Darauf kommt es dann an. Wo könnte der Marktwert der COMMERZBANK für ein Übernahmeangebot liegen? Nach deutschem HGB-Recht kommen die WPs auf Größenordnungen zwischen 24 und 25 Mrd. € für die Bilanzsumme von rd. 530 Mrd. € und den bekannten EBIT-Daten. Besonders wichtig sind die relativ niedrigen Rückstellungen für Kreditausfälle, die jedoch als sehr sorgfältig berechnet beschrieben werden. Entscheidend dafür ist die CFO, die auch als Einzelvorstand künftig vorgesehen ist. Ein Konkurrenzangebot der Franzosen für die COMMERZBANK (BNP PARIBAS) wird unter diesen Umständen nicht mehr als annehmbar bezeichnet.