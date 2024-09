Das am Donnerstag vom Bundestag verabschiedete Gesetz greift nach Einschätzung des Verbands zu kurz. Außerdem brauche die Energiewirtschaft ihr eigenes Format zur Entlastung. Nachdem der Rechtsausschuss des Bundestags am Mittwoch den Regierungsentwurf für ein "Bürokratieentlastungsgesetz IV" in geänderter Fassung angenommen und am Donnerstag (26. 9. ) das Plenum in zweiter und dritter Lesung zugestimmt hat, zeigt sich der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) unzufrieden mit der neuen Rechtslage. Kerstin Andreae, Vorsitzende der BDEW-Hauptgeschäftsführung, erklärte hierzu in einer ...

