Die EON SE-Aktie verzeichnete am Dienstag leichte Kursschwankungen im XETRA-Handel. Zu Handelsbeginn notierte das Papier bei 13,46 Euro, bewegte sich im Tagesverlauf zwischen 13,35 Euro und 13,49 Euro und zeigte damit eine gewisse Volatilität. Trotz des leichten Kursrückgangs bleibt die Aktie in der Nähe ihres 52-Wochen-Hochs von 13,82 Euro, das am 17. September 2024 erreicht wurde.

Positive Aussichten für Aktionäre

Für Anleger gibt es erfreuliche Nachrichten hinsichtlich der Dividendenentwicklung. Während EON für das Jahr 2023 eine Dividende von 0,530 Euro je Aktie ausschüttete, prognostizieren Analysten für das laufende Jahr eine Erhöhung auf 0,550 Euro. Diese positive Entwicklung könnte das Interesse der Investoren weiter steigern. Zudem sehen Experten Potenzial für die EON-Aktie: Das durchschnittliche Kursziel wird mit 14,79 Euro angegeben, was deutlich über dem aktuellen Kursniveau liegt.

EON Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...