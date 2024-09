Mit der Zertifizierung der 400-kW-Ladestation für Elektrofahrzeuge von Alpitronic demonstriert UL Solutions seine Unterstützung für Hersteller von EV-Ladetechnik, um den steigenden Bedarf an leistungsstärkeren und schnelleren Ladeoptionen bei gleichzeitig erhöhten Sicherheitsstandards zu erfüllen.

UL Solutions (NYSE: ULS), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Prüfung und Zertifizierung, hat heute einen neuen Meilenstein in seiner Initiative zur Förderung der Einführung von Elektrofahrzeugen (EV) erreicht. Das Unternehmen in Europa hat die erste Zertifizierung für eine DC-Schnellladestation des Herstellers Alpitronic ausgestellt.

Der HYC400 ist das erste 400-Kilowatt-System (kW), das von UL Solutions in Europa nach UL 2202, dem US-amerikanischen Standard für Gleichstrom-Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge, zertifiziert wurde. Damit gelingt Alpitronic der offizielle Einstieg in den nordamerikanischen Markt. (Foto: Business Wire)

Alpitronics HYC400, eine Ladestation mit einer Leistung von 400 Kilowatt (kW), wurde als erstes System in Europa nach dem aktuellsten amerikanischen UL 2202 Standard für Gleichstrom-Ladestationen für Elektrofahrzeuge zertifiziert. Diese Zertifizierung ebnet Alpitronic den Weg in den nordamerikanischen Markt.

"Dieser Meilenstein stärkt das Wachstum von UL Solutions und unsere Konzentration auf die Fähigkeiten, den Markt für Elektrofahrzeuge mit Dienstleistungen zu bedienen, die das Vertrauen in die Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit von Produkten stärken", sagte Milan Dotlich, Vice President und General Manager der Energy and Industrial Automation Group bei UL Solutions. "Wir sind stolz darauf, Alpitronic auf dem Weg zu unterstützen, um der Nachfrage nach höherer Leistung und kürzeren Ladezeiten bei der Ausrüstung für das Laden von Elektrofahrzeugen gerecht zu werden."

Im Testzentrum für EV-Ladesysteme in Neu-Isenburg hat UL Solutions das Modell HYC400 von Alpitronic, eingehend geprüft und getestet, um die Konformität mit den Sicherheits- und Leistungsstandards nach UL 2202 sicherzustellen. Dies umfasst Anforderungen für Faktoren wie Leistungsprüfung, Temperatur, Hochspannung und Feuchtigkeit. Zusätzlich wurde der HYC400 einer Überprüfung des Personenschutzsystems gemäß UL 2231 unterzogen, der Norm für Schutzsysteme in Elektrofahrzeugstromkreisen, um die sichere Nutzung des Ladegeräts zu gewährleisten.

Im Vergleich zu konventionellen Lademethoden können Gleichstrom-Ladestationen die Ladezeiten für Elektrofahrzeuge deutlich reduzieren. Dies kann für Fahrer die Dauer des Ladevorgangs signifikant verkürzen, was ein wesentlicher Faktor für die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen ist.

Das Wachstum der Elektromobilität hat in den vergangenen zehn Jahren weltweit an Dynamik gewonnen. Regierungen ergreifen Maßnahmen, um den Marktanteil von Elektrofahrzeugen bis 2030 zu erhöhen. Parallel dazu steigt die Anzahl der Ladestationen für Elektrofahrzeuge rapide an, getrieben durch die wachsende Nachfrage nach solchen Fahrzeugen.

Zwischen 2014 und 2024 erlebte die Branche der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge ein beachtliches Wachstum. Insbesondere in den letzten Jahren hat die Anzahl öffentlicher Ladestationen weltweit stark zugenommen, was auf steigende Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen zurückzuführen ist. Dieses Wachstum ist geprägt von einer schnellen Expansion der Schnellladestationen und einer Fokussierung auf die Verbesserung der Zugänglichkeit und Interoperabilität von Ladesäulen-Netzwerken.1

"Unser UL Solutions Meilenstein ist ein großer Schritt nach vorne für das Schnellladen. Dieses Ergebnis trägt dazu bei, die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen zu erhöhen, indem das Laden effizienter und bequemer wird. Die Zertifizierung nach UL 2202 für unseren HYC400 gibt unseren Partnern die Gewissheit, dass dieses Gerät die versprochene Leistung und Sicherheit bietet", sagte Phillip Senoner, Mitbegründer, CEO und Chairman of the Board von Alpitronic.

Das UL Solutions Neu-Isenburg EV Charging Test Center ist Teil eines globalen Netzwerks von Testeinrichtungen, die die Elektrifizierung des Verkehrs unterstützen. Diese umfassen:

BatterieIngenieure by UL Solutions, Batterietestlabor in Aachen, Deutschland

CERE by UL Solutions, Microgrid/Distributed Energy Resource Laboratory in Madrid, Spanien

North America Advanced Electric Vehicle Charging Laboratory in Northbrook, Illinois

EV Charging Test Center in Fremont, Kalifornien

UL Solutions E-Mobility and Energy Laboratory in Changzhou, China

EV Battery Laboratory in Pyeongtaek, Südkorea

CHAdeMO EV-Quick Charger Matching Center in Ise, Mie, Japan

EV and Micromobility Laboratory in Luzhu, Taiwan

UL Solutions hat vor Kurzem in Auburn Hills, Michigan, eine Batterieprüfanlage eröffnet, das North America Advanced Battery Laboratory, eines der größten Labore für Batterietests und -entwicklung in Nordamerika.

1 Trends in Electric Vehicles. International Energy Agency, 2024.

Über UL Solutions

UL Solutions (NYSE: ULS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der angewandten Sicherheitswissenschaft und verwandelt Herausforderungen in den Bereichen Sicherheit und Nachhaltigkeit in Chancen für Kunden in mehr als 110 Ländern. UL Solutions bietet Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienste sowie Softwareprodukte und Beratungsangebote, die die Produktinnovation und das Geschäftswachstum unserer Kunden unterstützen. Das UL Prüfzeichen dient als anerkanntes Symbol für das Vertrauen in die Produkte unserer Kunden und spiegelt unser unermüdliches Engagement für die Förderung unserer Sicherheitsmission wider. Wir helfen unseren Kunden, Innovationen zu entwickeln, neue Produkte und Dienstleistungen auf den Markt zu bringen, sich auf globalen Märkten und in komplexen Lieferketten zurechtzufinden und nachhaltig und verantwortungsbewusst in die Zukunft zu wachsen. Unsere Wissenschaft ist Ihr Vorteil.

