Dow, Nasdaq & Co präsentieren sich weiterhin in starker Verfassung. Die US-Aktienmärkte haben nach dem durchwachsenen Vortag am Donnerstag dank wieder aufgeflammter Hoffnungen auf sinkende Zinsen deutlich zugelegt. Eine Reihe von US-Konjunkturdaten hatte zunächst kaum Einfluss auf die Kurse. Der Dow Jones Industrial stieg zuletzt um 0,52 Prozent auf 42.132,70 Punkte. Damit bleibt der Leitindex in Blickweite seines am Vortag erreichten Rekords von 42.299 Punkten. Für den marktbreiten S&P ...

