ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Commerzbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,20 Euro belassen. Dass das Finanzhaus seine Strategie bestätigt und die Renditeziele angehoben habe, sollte nur wenig an den Konsensschätzungen für die Gewinn- und Verlustrechnung ändern, schrieb Analyst Mate Nemes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die geplanten höheren Kapitalausschüttungen seien aber klar positiv./gl/men



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2024 / 12:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2024 / 12:31 / GMT





ISIN: DE000CBK1001

