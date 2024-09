BeiGene, Ltd. (NASDAQ: BGNE; HKEX: 06160; SSE: 688235), ein globales Onkologieunternehmen, gab heute die Ernennung von Shalini Sharp in sein Board of Directors und zum Mitglied des Prüfungsausschusses des Boards mit Wirkung zum 27. September 2024 bekannt.

"Wir freuen uns, Shalini Sharp in diesem entscheidenden Wachstumsmoment in unserem Board of Directors begrüßen zu dürfen", so John V. Oyler, Mitbegründer, Chairman und CEO von BeiGene. "Das Board of Directors freut sich auf die Zusammenarbeit mit Shalini Sharp, deren umfangreiche Erfahrung in der Leitung innovativer globaler Pharmaunternehmen von unschätzbarem Wert sein wird, wenn wir neue Märkte erschließen, unsere Pipeline bahnbrechender Krebstherapien vorantreiben und uns in eine transformative Wachstumsphase begeben. Ihr Finanzwissen und ihr nachweislicher Erfolg bei der Führung globaler Unternehmen werden maßgeblich dazu beitragen, unseren Weg zur Profitabilität voranzutreiben, während wir weiterhin wirksame Medikamente für mehr Patienten weltweit bereitstellen."

Shalini Sharp ist leitende Finanzmanagerin mit umfangreicher Erfahrung in der Pharma- und Investmentbanking-Branche. Sie ist gegenwärtig als Mitglied des Board of Directors von Neurocrine Biosciences und Organon Co. tätig. Zuvor war sie Vorstandsmitglied von Mirati Therapeutics, Sutro Biopharma, Precision Biosciences, Panacea Acquisition Corp., Array Biopharma und Agenus Inc.

Shalini Sharp war zuvor als Chief Financial Officer und Executive Vice President bei Ultragenyx sowie als Chief Financial Officer und Vice President bei Agenus tätig. Zuvor bekleidete sie Positionen bei Elan Pharmaceuticals, McKinsey Company und Goldman Sachs.

"Ich fühle mich geehrt, dem Board of Directors von BeiGene in einer Zeit schnellen globalen Wachstums des Unternehmens beizutreten", so Shalini Sharp. "Dem Engagement von BeiGene für Innovation und der differenzierten Mission, Zugangsbarrieren auf der ganzen Welt zu senken, fühle ich mich zutiefst verbunden und ich freue mich nun darauf, mit dem Board zusammenzuarbeiten, um das Leben von noch mehr Patienten zu verbessern."

Shalini Sharp verfügt über einen B.A.- und einen MBA-Abschluss an der Harvard University.

Die vollständige Liste des Board of Directors steht auf der Website von BeiGene unter https://www.beigene.com/our-company-and-people/leadership-and-board/CorporateLeaders zur Verfügung.

Über BeiGene

BeiGene ist ein globales Onkologieunternehmen, das innovative Behandlungen erforscht und entwickelt, die für Krebspatienten weltweit erschwinglicher und zugänglicher sind. Mit einem breit gefächerten Portfolio treiben wir die Entwicklung unserer vielfältigen Pipeline neuartiger Therapeutika durch unsere internen Fähigkeiten und Kooperationen voran. Wir setzen uns dafür ein, den Zugang zu Medikamenten für weit mehr Patienten, die sie benötigen, radikal zu verbessern. Unser wachsendes globales Team von mehr als 10.000 Kollegen ist auf fünf Kontinenten vertreten. Um mehr über BeiGene zu erfahren, besuchen Sie bitte www.beigene.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, X (zuvor bekannt als Twitter), Facebook und Instagram.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und anderer bundesstaatlicher Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zu den erwarteten Beiträgen der neuen Mitglieder des Board of Directors, der Fähigkeit von BeiGene seine Pipeline voranzutreiben und Fortschritte in Richtung transformativem Wachstum und nachhaltiger Rentabilität zu erzielen, sowie zu den Plänen, Verpflichtungen, Bestrebungen und Zielen von BeiGene unter der Überschrift "Über BeiGene". Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Dazu gehören die Fähigkeit von BeiGene, die Wirksamkeit und Sicherheit seiner Arzneimittelkandidaten nachzuweisen; die klinischen Ergebnisse für seine Arzneimittelkandidaten, die möglicherweise die weitere Entwicklung oder die Marktzulassung nicht unterstützen; Maßnahmen der Aufsichtsbehörden, die sich auf die Einleitung, den Zeitplan und den Fortschritt der klinischen Studien und die Marktzulassung auswirken können; die Fähigkeit von BeiGene, einen kommerziellen Erfolg für seine vermarkteten Arzneimittel und Arzneimittelkandidaten zu erzielen, falls diese zugelassen werden; die Fähigkeit von BeiGene, den Schutz des geistigen Eigentums für seine Arzneimittel und seine Technologie zu erhalten und aufrechtzuerhalten; BeiGenes Abhängigkeit von Dritten bei der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medikamenten und anderen Dienstleistungen; BeiGenes begrenzte Erfahrung bei der Erlangung von behördlichen Genehmigungen und der Vermarktung von pharmazeutischen Produkten; BeiGenes Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel für den Betrieb zu erhalten und die Entwicklung seiner Medikamentenkandidaten abzuschließen sowie die Rentabilität zu erreichen und zu erhalten; und die Risiken, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten Quartalsbericht von BeiGene auf Formular 10-Q ausführlicher beschrieben sind, sowie die Erörterung potenzieller Risiken, Ungewissheiten und anderer wichtiger Faktoren in den späteren Einreichungen von BeiGene bei der U. S. Securities and Exchange Commission. Alle Informationen in dieser Pressemitteilung entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und BeiGene ist nicht verpflichtet, diese Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

