Den Lesern unserer PLATOW-Prognose 2024 ist das Schweizer Biopharmazie-Unternehmen Basilea bereits seit November ein Begriff. Wer damals in die an der SIX notierte Aktie (47,50 CHF; CH0011432447) investiert hat, kann sich heute über einen Gewinn von 33% freuen. Doch lohnt sich der Einstieg auch jetzt noch? Basilea entwickelt Medikamente gegen schwere, lebensbedrohliche Pilz- und Bakterieninfektionen - ein Bereich mit hohem, weltweit wachsendem Bedarf. Gesundheitssysteme geben jährlich über 20 Mrd. US-Dollar für Antimykotika und Antibiotika in Krankenhäusern aus. Seit 2022 steigert Basilea durch seine zwei zugelassenen Mittel Cresemba und Zevtera kontinuierlich die Gewinne bei stark verbesserten Margen. Cresemba behandelt invasive Pilzinfektionen, Zevtera schwere bakterielle Infektionen. Die Zulassung von Zevtera in den USA im 1. Halbjahr sowie der Erfolg von Cresemba brachten zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...