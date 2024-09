Verglichen mit manch anderen Handelstagen ging es an den Börsen am gestrigen Mittwoch schon fast ruhig zu. Abseits des bekannten Hintergrundrauschens um ein schwaches Wirtschaftswachstum in Deutschland, die eklatanten Probleme im Autosektor und dergleichen blieben neuerliche Sensationen aus. Genügend Bewegung gab es aber dennoch zu sehen.Munter in Richtung Norden geht es derzeit für die Aktie von Nvidia (US67066G1040). Am Dienstag konnte diese sich um etwa vier Prozent in die Höhe schieben und nun noch einmal ein Plus von rund 2,2 Prozent nachschieben. Das Papier ...

