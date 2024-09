Frankfurt am Main - Am 1. Spieltag der Ligaphase der Europa League haben sich Eintracht Frankfurt und Viktoria Pilsen mit 3:3 unentschieden getrennt. Beide Mannschaften landen damit auf dem 14. Platz der Tabelle.



Während Frankfurt nur langsam ins Spiel fand, konnte die tschechische Mannschaft deutlich höhere Spielanteile verzeichnen. Einen Treffer von Hugo Ekitike in der 38. Minute glich Pavel Sulc drei Minuten später für die tschechische Mannschaft aus. In der zweiten Hälfte erhöhte Frankfurt das Tempo: Éric Dina-Ebimbe traf in der 62. und Rasmus Kristensen in der 67. Minute. Kurz vor Schluss konnte Pilsen jedoch wieder mit Toren von Prince Adu (86.) und Václav Jemelka (90.+3) aufschließen.



Die weiteren Ergebnisse: Fenerbahce - Union Saint-Gilloise 2:1; Malmö FF - Rangers FC 0:2; As Rom - Athletic Bilbao 1:1; Ajax Amsterdam - Besiktas 4:0; Olympique Lyon - Olympiakos Piraeus 2:0; Fotbal Club FCSB - Rigas Futbola skola 4:1.

