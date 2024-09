Berlin - Mit Blick auf die hohen Zustimmungswerte der AfD bei jungen Menschen hat der Vorsitzende der Jusos, Philipp Türmer, die SPD-Spitze zu mehr Fokus auf Themen junger Menschen aufgerufen. "Teurer Wohnraum, soziale Ängste und massive Ungleichheit in der Bildung und weiten Bereichen unserer Gesellschaft - dadurch herrscht insbesondere bei jungen Menschen ein massiver Pessimismus, den die SPD und auch andere demokratischen Parteien nicht ausreichend auffangen", sagte Türmer der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe).



"Dadurch entsteht bei jungen Menschen das Gefühl, dass sämtliche politische Verantwortungsträger sich nicht um sie und ihre Probleme kümmern. Dann darf man sich auch nicht wundern, dass junge Menschen beginnen, an Institutionen des Staates und der Demokratie zu zweifeln", sagte Türmer.



Das habe bei der Europawahl Kleinstparteien "und bei den Landtagswahlen im Osten noch schlimmer den Rechten in die Karten" gespielt. "Insbesondere die starken Ergebnisse der AfD unter den Jungwählern sind zwar schockierend, dürfen uns nun aber nicht in Schockstarre verfallen lassen", mahnte der Juso-Chef. Für junge Menschen sei die AfD vielmals leider inzwischen eine normale Partei, sie seien mit ihr in der Parteienlandschaft aufgewachsen.



"Jetzt nur über Tiktok zu sprechen, verkennt den Ernst der Lage. Jetzt heißt es: Wir brauchen ein Fortschrittsversprechen für das Land und ein klares Aufstiegsversprechen für jeden Einzelnen", so Türmer. Er forderte eine Abschaffung der Schuldenbremse, um in gute Bildung und Jobs zu investieren, den Sozialstaat zukunftsfest zu machen und die Klimakrise konsequent zu bekämpfen. "Für meine eigene Partei bedeutet das: So wie wir mit dem Rentenpaket II Politik für Rentner und Arbeitnehmer machen, so braucht es auch gezielte Maßnahmen für junge Menschen", sagte Türmer.

© 2024 dts Nachrichtenagentur