Die Nestlé-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen leichten Rückgang, obwohl der Schweizer Aktienmarkt insgesamt Gewinne verbuchen konnte. Der Lebensmittelriese schloss den Handelstag mit einem Minus von 0,4 Prozent bei 84,00 CHF ab. Dies geschah vor dem Hintergrund eines allgemeinen Aufwärtstrends im SMI, der durch starke Zuwächse im Luxusgütersektor angetrieben wurde.

Ausblick und Dividendenerwartungen

Trotz des aktuellen Kursrückgangs bleiben Analysten optimistisch für die Zukunft von Nestlé. Für das laufende Jahr wird eine Dividende von 3,10 CHF pro Aktie erwartet, was einer leichten Steigerung gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das durchschnittliche Kursziel der Experten liegt bei 94,00 CHF, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial impliziert. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,80 CHF, was das Vertrauen in die langfristige Performance des Unternehmens unterstreicht.

