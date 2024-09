Die ESG-Fallstudie des chinesischen Unternehmens Sinopec mit dem Titel "Empowering Green Development, Co-Creating a Zero-Carbon Future" konnte sich unter Dutzenden von Einsendungen durchsetzen und wurde bei der ersten chinesisch-europäischen Corporate ESG Best Practice Conference in Frankfurt als beste Umweltschutz-Fallstudie ausgezeichnet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240926001529/de/

An ESG case from China's Sinopec was awarded the Best Case in the Environmental Protection category at the first Sino-European Corporate ESG Best Practice Conference held in Frankfurt, Germany. (Photo: Business Wire)

Walter Döring, Vorsitzender der Akademie Deutscher Weltmarktführer, gab im Namen des Organisationskomitees des Events die Ergebnisse bekannt. Er erklärte: "Sinopec hat einen überragenden praktischen Nutzen für den Umweltschutz unter Beweis gestellt. Mithilfe seines umfassenden Umweltmanagementsystems und innovativer technologischer Mittel sowie der Nutzung sauberer Energien wie geothermischer Wasserstoff und CCUS hat Sinopec eine erhebliche Emissionsreduzierung erzielt und eine grüne Entwicklung auf den Weg gebracht."

Nach Ansicht des Konferenzausschusses zeigt die Fallstudie von Sinopec die konsequenten Schritte des Unternehmens auf dem Weg in eine grüne Zukunft. Dies macht sie zu einer wertvollen Lektüre und Referenz und wurde daher mit dem Best Environmental Protection Case Award gewürdigt.

In seinem Vortrag während der Konferenz berichtete Sinopec-Sprecher Yu Yongsheng, dass Sinopec als integriertes Energie- und Chemieunternehmen und führender Teilnehmer an UN Global Compact zu jeder Zeit seiner Tagline "Clean Energy, Better Life." verpflichtet ist.

Sinopec betrachtet ESG als bewusste Richtungsentscheidung und integriert die Konzepte Verantwortung, Innovation und Nachhaltigkeit in seine Unternehmensstrategie und Geschäftsaktivitäten. Auf diese Weise wird ESG von einer "Idee" in eine sanfte Energie verwandelt, die das Unternehmen stärkt und auf seinem Weg vorantreibt, ein weltweit führendes Unternehmen für saubere Energie und Chemie zu werden.

Sinopec verbessert kontinuierlich seine ESG-Fähigkeiten und trägt so zu einer hochwertigen Entwicklung des Unternehmens bei. Als größtes Erdölraffinerieunternehmen der Welt und zweitgrößter Hersteller von chemischen Produkten folgt Sinopec seiner Unternehmensphilosophie "fueling a better life" und strebt eine harmonische Entwicklung des Unternehmens und der Gesellschaft insgesamt an.

Als Reaktion auf die großen Herausforderungen des globalen Klimawandels und der Energiesicherheit hat Sinopec in den letzten Jahren seine ESG-Governance-Struktur kontinuierlich optimiert, seine Strategie für eine grüne und saubere Entwicklung mit Nachdruck umgesetzt, die Energiewende stetig vorangetrieben, den Trend zur E-Mobilität aufgegriffen und seine gesellschaftliche Verantwortung voll und ganz angenommen, während es zugleich die Effizienz der Unternehmensführung erhöhte. Seit 2007 hat Sinopec in 18 Jahren in Folge einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240926001529/de/

Contacts:

PR-Kontakt: EncycloVision (Shenzhen) Brand Communication Co., Ltd.

Eason Zhou

E-Mail: evisionsinfo@gmail.com