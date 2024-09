Die Commerzbank-Aktie verzeichnete am Donnerstag einen beeindruckenden Anstieg von 6,9 Prozent und schloss bei 16,41 Euro. Dieser Kurssprung wurde durch zwei wesentliche Faktoren angetrieben: Zum einen kündigte das Finanzinstitut an, seine Rendite in den kommenden Jahren stärker als bislang geplant zu steigern. Die Eigenkapitalrendite soll bis 2027 auf über 12 Prozent angehoben werden, was eine Erhöhung gegenüber dem bisherigen Ziel von mehr als 11 Prozent darstellt. Zudem plant die Bank, ihre Ausschüttungen an die Aktionäre zu erhöhen.

Spekulationen um mögliche Übernahme

Ein weiterer Grund für das gestiegene Anlegerinteresse ist das für Freitag angesetzte Treffen zwischen der Commerzbank und der italienischen Unicredit, nachdem letztere kürzlich Anteile erworben hatte. In Finanzkreisen wird spekuliert, ob möglicherweise ein zweiter Interessent auf den Plan treten könnte, was den Wert der Commerzbank-Aktie weiter in die Höhe treiben würde. Diese Entwicklungen haben dazu geführt, dass die Aktie im Tageshoch bei 16,46 Euro notierte und damit nur knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch lag.

