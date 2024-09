Die Commerzbank-Aktie verzeichnete einen beeindruckenden Anstieg von 6,74 Prozent und schloss bei 16,32 Euro. Dieser Kurssprung wurde durch die Ankündigung des Finanzinstituts angetrieben, seine Rendite in den kommenden Jahren stärker als bislang geplant zu steigern. Die Eigenkapitalrendite soll bis 2027 auf über 12 Prozent angehoben werden, was eine Erhöhung gegenüber dem bisherigen Ziel von mehr als 11 Prozent darstellt. Zudem plant die Bank, ihre Ausschüttungen an die Aktionäre deutlich zu erhöhen, mit einer Quote von mehr als 90 Prozent des Gewinns für Dividenden und Aktienrückkäufe.

Spekulationen um mögliche Übernahme

Ein weiterer Grund für das gestiegene Anlegerinteresse ist die Beteiligung der italienischen Bank, die ihren Anteil auf etwa 21 Prozent erhöht hat. In Finanzkreisen wird spekuliert, ob möglicherweise weitere Interessenten auf den Plan treten könnten, was den Wert der Commerzbank-Aktie weiter in die Höhe treiben würde. Die designierte Vorstandschefin zeigte sich offen für alle Optionen und betonte die Bedeutung der Bank für die deutsche Wirtschaft, insbesondere für den Mittelstand.

