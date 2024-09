Die Netflix-Aktie erreichte am Mittwoch mit 725 Dollar ein neues Allzeithoch, was den Streaming-Giganten an der Börse nun 80 Prozent wertvoller als Walt Disney macht. Trotz dieses Meilensteins zeigte der Kurs im weiteren Handelsverlauf leichte Schwankungen. An der NASDAQ-Börse verzeichnete die Aktie einen geringfügigen Rückgang von 0,6 Prozent auf 717,09 USD. Analysten prognostizieren im Durchschnitt ein Kursziel von 663,57 USD, was auf weiteres Potenzial hindeutet.

Starke Quartalszahlen treiben Wachstum

Der jüngste Erfolg von Netflix basiert auf beeindruckenden Finanzergebnissen. Im zweiten Quartal 2024 erwirtschaftete das Unternehmen einen Gewinn von 4,99 USD je Aktie, was eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 3,35 USD darstellt. Der Umsatz kletterte um 16,35 Prozent auf 9,53 Milliarden USD. Diese positiven Zahlen, gepaart mit erfolgreichen Eigenproduktionen wie "The Perfect Couple" mit Nicole Kidman, unterstreichen die starke Marktposition von Netflix und lassen Anleger optimistisch in die Zukunft blicken.

