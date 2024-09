© Foto: picture alliance / AA | Celal Gunes



Gegenüber seinem Allzeittief bei 6,40 Euro hat sich das Papier von Siemens Energy inzwischen mehr als verfünffacht. Kommt es jetzt sogar zu neuen Allzeithochs?Nach der katastrophalen Vorstellung der Aktie im vergangenen Jahr dürften nur die hartnäckigsten und unerschrockensten Optimisten darauf gewettet haben, dass die Anteile von Siemens Energy in 2024 zum Top-Gewinner im deutschen Leitindex DAX werden würden. Mit einem Plus von fast 180 Prozent notiert die inzwischen unabhängige Energie-Tochter der deutschen Industrieikone Siemens unangefochten an der Spitze. Den zweiten Platz belegt trotz der Verluste in den vergangenen Wochen Rüstungswert Rheinmetall mit Zugewinnen von etwa 68 Prozent. …