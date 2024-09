Gibt es neue Stars der Energiewende? Plug Power und Nel haben ihren Status in den vergangenen Jahren wohl verspielt. Beide bekommen die Verluste nicht in den Griff und das Wachstum schwächt ab. Jetzt versucht es Plug Power mit einer neuen Maßnahme. Dagegen steht Altech Advanced Materials erst am Anfang. Die Aktie der deutschen Batteriehoffnung hat allein in der vergangenen Woche 20 % zulegen können. Der Grund: Die Vermarktung der revolutionären Feststoffbatterie kommt in Schwung. Die Altech-Batterie soll ein entscheidendes Problem der Erneuerbaren Energien lösen und hat Milliardenpotenzial. Hat die Aktie von Siemens Energy nach der starken Performance im laufenden Jahr noch Potenzial? Geht es mit dem alten Chef auf ein neues Jahreshoch?

