ANGLO AMERICAN - Der CEO von Anglo American hat potenzielle Interessenten an dem Bergbaugiganten aufgefordert, "die richtige Summe zu zahlen". "In dem Maße, in dem Anglo American jemals ein Übernahmeziel wird, können Sie es haben - aber zahlen Sie die richtige Summe", sagte Chef Duncan Wanblad. Wanblad verteidigte seinen Plan zur Verschlankung des in London notierten Unternehmens, der die Veräußerung der Diamantensparte von DeBeers vorsieht und am Ende des Prozesses ein Kupfer- und Eisenerzgeschäft übrig lassen wird. "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir eine Neubewertung erhalten werden", sagte er, sobald der Prozess abgeschlossen ist. "Es wird ein sehr hochwertiges Geschäft." (Financial Times)

TRIODOS - Marc Kirchhoff, Chef der deutschen Niederlassung der Nachhaltigkeitsbank Triodos Bank, betont die Notwendigkeit, neue Risiken einzugehen und die Nische weiter auszubauen, während Regulierung und Transparenz essenzielle Bausteine für den zukünftigen Erfolg bleiben. "Viele Nachhaltigkeitsbanken hatten lange eine Pionierrolle. Diese haben sie teilweise verloren, da Mainstream-Banken das Thema Nachhaltigkeit entdeckt haben und es zum Teil effizienter umsetzen können", sagte Kirchhoff der Börsen-Zeitung. Trotz dieser Entwicklung sehe sich die Triodos Bank weiterhin als Pionier und strebe eine Neupositionierung an. Ziel sei es, die Nische, in der sich die Bank befinde, weiter auszubauen, insbesondere in Bereichen, in denen Wandel und Transformation noch dringend notwendig seien. (Börsen-Zeitung)

