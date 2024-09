InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - Sept 27

The Company announces that on 26 September 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 26 September 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 15,000 Lowest price paid per share: £ 82.0200 Highest price paid per share: £ 83.3400 Average price paid per share: £ 82.6141

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 159,351,005 ordinary shares in issue (excluding 6,956,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739);

Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 15,000 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 26 September 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 15,000 Highest price paid (per ordinary share) £ 83.3400 Lowest price paid (per ordinary share) £ 82.0200 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 82.6141

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 26/09/2024 09:42:25 BST 92 83.2000 XLON 1076834879940010 26/09/2024 09:45:11 BST 81 83.2800 XLON 1076834879940321 26/09/2024 09:45:11 BST 53 83.2800 XLON 1076834879940326 26/09/2024 09:45:11 BST 19 83.2600 XLON 1076834879940327 26/09/2024 09:45:20 BST 60 83.2600 XLON 1076834879940351 26/09/2024 09:50:28 BST 41 83.3400 XLON 1076834879941174 26/09/2024 09:51:29 BST 10 83.3200 XLON 1076834879941250 26/09/2024 09:51:29 BST 36 83.3200 XLON 1076834879941251 26/09/2024 09:56:02 BST 56 83.3200 XLON 1076834879941971 26/09/2024 09:56:03 BST 49 83.2600 XLON 1076834879941981 26/09/2024 09:56:30 BST 42 83.2200 XLON 1076834879942016 26/09/2024 09:59:28 BST 6 83.2400 XLON 1076834879942343 26/09/2024 09:59:28 BST 47 83.2400 XLON 1076834879942344 26/09/2024 10:01:04 BST 42 83.2400 XLON 1076834879942962 26/09/2024 10:03:48 BST 65 83.2400 XLON 1076834879943484 26/09/2024 10:03:48 BST 11 83.2400 XLON 1076834879943485 26/09/2024 10:07:32 BST 78 83.2000 XLON 1076834879943931 26/09/2024 10:10:15 BST 71 83.0800 XLON 1076834879944249 26/09/2024 10:16:11 BST 65 83.0000 XLON 1076834879944886 26/09/2024 10:28:38 BST 46 83.1400 XLON 1076834879946174 26/09/2024 10:29:03 BST 59 83.1200 XLON 1076834879946221 26/09/2024 10:29:03 BST 64 83.1000 XLON 1076834879946224 26/09/2024 10:31:14 BST 40 83.1400 XLON 1076834879946477 26/09/2024 10:31:14 BST 1 83.1400 XLON 1076834879946478 26/09/2024 10:34:09 BST 50 83.1000 XLON 1076834879946778 26/09/2024 10:34:09 BST 10 83.1000 XLON 1076834879946779 26/09/2024 10:39:40 BST 46 83.0600 XLON 1076834879947337 26/09/2024 10:39:40 BST 73 83.0200 XLON 1076834879947340 26/09/2024 10:48:24 BST 49 83.0000 XLON 1076834879948198 26/09/2024 10:48:24 BST 13 83.0000 XLON 1076834879948199 26/09/2024 10:48:24 BST 8 83.0000 XLON 1076834879948200 26/09/2024 10:48:29 BST 41 82.9800 XLON 1076834879948203 26/09/2024 10:55:35 BST 41 83.0200 XLON 1076834879948883 26/09/2024 10:55:35 BST 47 83.0000 XLON 1076834879948887 26/09/2024 10:56:21 BST 59 82.9800 XLON 1076834879948952 26/09/2024 11:01:47 BST 77 82.9200 XLON 1076834879949299 26/09/2024 11:09:21 BST 52 82.8800 XLON 1076834879949905 26/09/2024 11:09:21 BST 44 82.8600 XLON 1076834879949906 26/09/2024 11:10:42 BST 75 82.8400 XLON 1076834879949959 26/09/2024 11:17:52 BST 42 82.8200 XLON 1076834879950441 26/09/2024 11:17:52 BST 50 82.8000 XLON 1076834879950446 26/09/2024 11:22:40 BST 70 82.8400 XLON 1076834879950886 26/09/2024 11:25:46 BST 15 82.7400 XLON 1076834879951094 26/09/2024 11:25:46 BST 51 82.7400 XLON 1076834879951095 26/09/2024 11:29:57 BST 66 82.7400 XLON 1076834879951475 26/09/2024 11:36:02 BST 70 82.8000 XLON 1076834879951796 26/09/2024 11:41:59 BST 46 82.7600 XLON 1076834879952682 26/09/2024 11:44:58 BST 34 82.7400 XLON 1076834879952948 26/09/2024 11:44:58 BST 34 82.7400 XLON 1076834879952949 26/09/2024 11:47:35 BST 35 82.7400 XLON 1076834879953159 26/09/2024 11:47:35 BST 13 82.7400 XLON 1076834879953160 26/09/2024 11:57:39 BST 57 82.9400 XLON 1076834879954131 26/09/2024 11:57:40 BST 58 82.9200 XLON 1076834879954135 26/09/2024 11:58:03 BST 47 82.9000 XLON 1076834879954190 26/09/2024 12:02:27 BST 41 82.8400 XLON 1076834879954828 26/09/2024 12:02:28 BST 20 82.8200 XLON 1076834879954832 26/09/2024 12:02:28 BST 22 82.8200 XLON 1076834879954833 26/09/2024 12:07:01 BST 23 82.7400 XLON 1076834879955463 26/09/2024 12:07:01 BST 46 82.7400 XLON 1076834879955464 26/09/2024 12:13:05 BST 7 82.6400 XLON 1076834879955987 26/09/2024 12:13:05 BST 47 82.6400 XLON 1076834879955988 26/09/2024 12:15:48 BST 45 82.5800 XLON 1076834879956188 26/09/2024 12:23:14 BST 38 82.5200 XLON 1076834879956753 26/09/2024 12:27:04 BST 26 82.5600 XLON 1076834879956910 26/09/2024 12:27:04 BST 19 82.5600 XLON 1076834879956911 26/09/2024 12:30:40 BST 55 82.6400 XLON 1076834879957207 26/09/2024 12:34:56 BST 42 82.6400 XLON 1076834879957503 26/09/2024 12:41:49 BST 75 82.6800 XLON 1076834879957979 26/09/2024 12:43:47 BST 75 82.6600 XLON 1076834879958055 26/09/2024 12:44:53 BST 45 82.6600 XLON 1076834879958127 26/09/2024 12:45:23 BST 51 82.6600 XLON 1076834879958157 26/09/2024 12:53:58 BST 61 82.6400 XLON 1076834879958584 26/09/2024 12:56:00 BST 39 82.6200 XLON 1076834879958663 26/09/2024 12:56:00 BST 2 82.6200 XLON 1076834879958664 26/09/2024 13:00:00 BST 51 82.6400 XLON 1076834879959171 26/09/2024 13:00:00 BST 49 82.6600 XLON 1076834879959392 26/09/2024 13:00:00 BST 51 82.6400 XLON 1076834879959394 26/09/2024 13:04:29 BST 68 82.6400 XLON 1076834879960070 26/09/2024 13:08:32 BST 64 82.5600 XLON 1076834879960306 26/09/2024 13:19:41 BST 53 82.5800 XLON 1076834879961737 26/09/2024 13:19:57 BST 42 82.5600 XLON 1076834879961972 26/09/2024 13:22:08 BST 42 82.5400 XLON 1076834879962184 26/09/2024 13:22:08 BST 57 82.5200 XLON 1076834879962185 26/09/2024 13:27:42 BST 54 82.6000 XLON 1076834879962730 26/09/2024 13:33:32 BST 46 82.7200 XLON 1076834879963357 26/09/2024 13:33:38 BST 22 82.7000 XLON 1076834879963388 26/09/2024 13:33:38 BST 22 82.7000 XLON 1076834879963389 26/09/2024 13:40:33 BST 41 82.7800 XLON 1076834879963884 26/09/2024 13:41:40 BST 42 82.7600 XLON 1076834879964010 26/09/2024 13:44:23 BST 61 82.7600 XLON 1076834879964234 26/09/2024 13:45:57 BST 41 82.7400 XLON 1076834879964296 26/09/2024 13:49:27 BST 43 82.7000 XLON 1076834879964514 26/09/2024 13:50:15 BST 41 82.6800 XLON 1076834879964561 26/09/2024 13:54:35 BST 51 82.7400 XLON 1076834879964848 26/09/2024 13:59:00 BST 60 82.8000 XLON 1076834879965328 26/09/2024 14:01:11 BST 44 82.7600 XLON 1076834879965461 26/09/2024 14:03:02 BST 41 82.7200 XLON 1076834879965531 26/09/2024 14:05:14 BST 75 82.7000 XLON 1076834879965670 26/09/2024 14:15:10 BST 65 82.6200 XLON 1076834879966430 26/09/2024 14:24:26 BST 26 82.6400 XLON 1076834879967060 26/09/2024 14:24:26 BST 50 82.6400 XLON 1076834879967061 26/09/2024 14:31:28 BST 93 82.6800 XLON 1076834879967662 26/09/2024 14:35:00 BST 96 82.7200 XLON 1076834879967965 26/09/2024 14:36:10 BST 92 82.7000 XLON 1076834879968120 26/09/2024 14:36:10 BST 92 82.6800 XLON 1076834879968124 26/09/2024 14:41:53 BST 67 82.6600 XLON 1076834879968615 26/09/2024 14:45:42 BST 54 82.7000 XLON 1076834879968904 26/09/2024 14:46:13 BST 54 82.6800 XLON 1076834879968925 26/09/2024 14:48:02 BST 57 82.6600 XLON 1076834879969085 26/09/2024 14:49:16 BST 57 82.6400 XLON 1076834879969217 26/09/2024 14:51:10 BST 40 82.6200 XLON 1076834879969346 26/09/2024 14:51:10 BST 9 82.6200 XLON 1076834879969347 26/09/2024 14:52:58 BST 28 82.6600 XLON 1076834879969514 26/09/2024 14:52:58 BST 19 82.6600 XLON 1076834879969515 26/09/2024 14:53:36 BST 44 82.6400 XLON 1076834879969602 26/09/2024 14:53:56 BST 20 82.6200 XLON 1076834879969657 26/09/2024 14:53:56 BST 22 82.6200 XLON 1076834879969658 26/09/2024 14:58:17 BST 77 82.5600 XLON 1076834879970544 26/09/2024 14:58:31 BST 34 82.5200 XLON 1076834879970665 26/09/2024 14:58:31 BST 17 82.5200 XLON 1076834879970666 26/09/2024 14:58:31 BST 17 82.5200 XLON 1076834879970667 26/09/2024 15:03:12 BST 53 82.6400 XLON 1076834879971240 26/09/2024 15:04:24 BST 41 82.6200 XLON 1076834879971452 26/09/2024 15:10:16 BST 41 82.7400 XLON 1076834879972207 26/09/2024 15:10:16 BST 49 82.7200 XLON 1076834879972209 26/09/2024 15:11:19 BST 44 82.7400 XLON 1076834879972311 26/09/2024 15:15:42 BST 41 82.8200 XLON 1076834879972700 26/09/2024 15:21:10 BST 35 82.8000 XLON 1076834879973339 26/09/2024 15:21:10 BST 22 82.8000 XLON 1076834879973340 26/09/2024 15:25:34 BST 97 82.8600 XLON 1076834879973801 26/09/2024 15:27:07 BST 83 82.8400 XLON 1076834879974090 26/09/2024 15:29:26 BST 74 82.8800 XLON 1076834879974522 26/09/2024 15:30:53 BST 57 82.9800 XLON 1076834879975185 26/09/2024 15:30:53 BST 3 82.9800 XLON 1076834879975186 26/09/2024 15:30:54 BST 58 82.9600 XLON 1076834879975187 26/09/2024 15:31:02 BST 67 82.9400 XLON 1076834879975270 26/09/2024 15:31:11 BST 56 82.9800 XLON 1076834879975346 26/09/2024 15:31:31 BST 29 83.0000 XLON 1076834879975398 26/09/2024 15:32:08 BST 68 83.0400 XLON 1076834879975588 26/09/2024 15:33:00 BST 76 83.0000 XLON 1076834879975820 26/09/2024 15:33:07 BST 81 82.9400 XLON 1076834879975935 26/09/2024 15:34:48 BST 41 82.9800 XLON 1076834879976215 26/09/2024 15:35:16 BST 31 82.9800 XLON 1076834879976437 26/09/2024 15:35:16 BST 24 82.9800 XLON 1076834879976438 26/09/2024 15:35:52 BST 44 82.9600 XLON 1076834879976560 26/09/2024 15:36:54 BST 44 82.9000 XLON 1076834879976702 26/09/2024 15:37:40 BST 50 82.9600 XLON 1076834879976781 26/09/2024 15:37:40 BST 3 82.9600 XLON 1076834879976782 26/09/2024 15:37:40 BST 3 82.9600 XLON 1076834879976783 26/09/2024 15:38:36 BST 41 82.9200 XLON 1076834879976945 26/09/2024 15:39:08 BST 44 82.9000 XLON 1076834879977052 26/09/2024 15:40:02 BST 35 82.9200 XLON 1076834879977376 26/09/2024 15:40:02 BST 21 82.9200 XLON 1076834879977377 26/09/2024 15:41:06 BST 45 82.8400 XLON 1076834879977638 26/09/2024 15:41:39 BST 34 82.8600 XLON 1076834879977740 26/09/2024 15:41:39 BST 8 82.8600 XLON 1076834879977741 26/09/2024 15:42:22 BST 20 82.8200 XLON 1076834879977878 26/09/2024 15:42:51 BST 23 82.8200 XLON 1076834879977928 26/09/2024 15:43:26 BST 55 82.7800 XLON 1076834879978070 26/09/2024 15:43:34 BST 58 82.7600 XLON 1076834879978129 26/09/2024 15:45:07 BST 42 82.8000 XLON 1076834879978427 26/09/2024 15:46:55 BST 41 82.8200 XLON 1076834879978773 26/09/2024 15:47:20 BST 59 82.8200 XLON 1076834879978838 26/09/2024 15:47:45 BST 43 82.8000 XLON 1076834879978911 26/09/2024 15:48:18 BST 41 82.8200 XLON 1076834879979097 26/09/2024 15:48:24 BST 42 82.8000 XLON 1076834879979098 26/09/2024 15:50:08 BST 48 82.8000 XLON 1076834879979420 26/09/2024 15:50:36 BST 49 82.7800 XLON 1076834879979487 26/09/2024 15:52:29 BST 42 82.7600 XLON 1076834879980030 26/09/2024 15:52:29 BST 41 82.7400 XLON 1076834879980034 26/09/2024 15:53:38 BST 36 82.7400 XLON 1076834879980218 26/09/2024 15:53:38 BST 26 82.7400 XLON 1076834879980219 26/09/2024 15:54:48 BST 44 82.7200 XLON 1076834879980392 26/09/2024 15:54:48 BST 11 82.7200 XLON 1076834879980393 26/09/2024 15:54:56 BST 68 82.7000 XLON 1076834879980436 26/09/2024 15:55:22 BST 52 82.6800 XLON 1076834879980547 26/09/2024 15:55:26 BST 44 82.6600 XLON 1076834879980580 26/09/2024 15:55:34 BST 54 82.6400 XLON 1076834879980642 26/09/2024 15:59:27 BST 41 82.6200 XLON 1076834879981290 26/09/2024 16:01:24 BST 95 82.7200 XLON 1076834879981686 26/09/2024 16:01:24 BST 80 82.7000 XLON 1076834879981689 26/09/2024 16:01:24 BST 17 82.7000 XLON 1076834879981690 26/09/2024 16:01:25 BST 87 82.6800 XLON 1076834879981693 26/09/2024 16:01:25 BST 85 82.6600 XLON 1076834879981699 26/09/2024 16:02:46 BST 41 82.6000 XLON 1076834879982006 26/09/2024 16:05:06 BST 56 82.5800 XLON 1076834879982387 26/09/2024 16:05:07 BST 46 82.5600 XLON 1076834879982395 26/09/2024 16:06:14 BST 49 82.5800 XLON 1076834879982587 26/09/2024 16:06:30 BST 55 82.5600 XLON 1076834879982620 26/09/2024 16:07:39 BST 53 82.6400 XLON 1076834879982761 26/09/2024 16:07:47 BST 26 82.6200 XLON 1076834879982785 26/09/2024 16:07:47 BST 26 82.6200 XLON 1076834879982786 26/09/2024 16:09:19 BST 44 82.6000 XLON 1076834879982961 26/09/2024 16:09:50 BST 40 82.5800 XLON 1076834879983059 26/09/2024 16:09:50 BST 7 82.5800 XLON 1076834879983060 26/09/2024 16:11:18 BST 59 82.5800 XLON 1076834879983220 26/09/2024 16:12:29 BST 64 82.6200 XLON 1076834879983347 26/09/2024 16:14:04 BST 52 82.6000 XLON 1076834879983593 26/09/2024 16:14:40 BST 55 82.5800 XLON 1076834879983653 26/09/2024 16:16:26 BST 46 82.5600 XLON 1076834879984082 26/09/2024 16:16:26 BST 8 82.5600 XLON 1076834879984083 26/09/2024 16:17:02 BST 58 82.5400 XLON 1076834879984222 26/09/2024 16:17:26 BST 57 82.5200 XLON 1076834879984292 26/09/2024 16:17:43 BST 19 82.5000 XLON 1076834879984354 26/09/2024 16:17:43 BST 53 82.5000 XLON 1076834879984355 26/09/2024 16:17:55 BST 45 82.4800 XLON 1076834879984424 26/09/2024 16:19:50 BST 58 82.4600 XLON 1076834879984646 26/09/2024 16:19:51 BST 37 82.4400 XLON 1076834879984648 26/09/2024 16:19:51 BST 5 82.4400 XLON 1076834879984649 26/09/2024 16:20:55 BST 52 82.4400 XLON 1076834879984898 26/09/2024 16:21:28 BST 46 82.4200 XLON 1076834879985096 26/09/2024 16:22:34 BST 50 82.4000 XLON 1076834879985246 26/09/2024 16:23:39 BST 41 82.4200 XLON 1076834879985409 26/09/2024 16:24:11 BST 74 82.4000 XLON 1076834879985553 26/09/2024 16:24:16 BST 78 82.3800 XLON 1076834879985595 26/09/2024 16:25:11 BST 67 82.4800 XLON 1076834879985798 26/09/2024 16:26:42 BST 72 82.4400 XLON 1076834879986020 26/09/2024 16:28:51 BST 77 82.4000 XLON 1076834879986408 26/09/2024 16:29:04 BST 67 82.4200 XLON 1076834879986484 26/09/2024 16:31:17 BST 77 82.4000 XLON 1076834879987147 26/09/2024 16:32:35 BST 70 82.4000 XLON 1076834879987531 26/09/2024 16:33:00 BST 57 82.3600 XLON 1076834879987666 26/09/2024 16:33:00 BST 17 82.3600 XLON 1076834879987667 26/09/2024 16:35:00 BST 71 82.4000 XLON 1076834879988108 26/09/2024 16:35:45 BST 73 82.4400 XLON 1076834879988222 26/09/2024 16:38:21 BST 3 82.4200 XLON 1076834879988577 26/09/2024 16:38:21 BST 74 82.4200 XLON 1076834879988578 26/09/2024 16:38:32 BST 6 82.4400 XLON 1076834879988609 26/09/2024 16:38:32 BST 65 82.4400 XLON 1076834879988610 26/09/2024 16:39:52 BST 72 82.4200 XLON 1076834879988841 26/09/2024 16:41:00 BST 75 82.4000 XLON 1076834879989034 26/09/2024 16:42:54 BST 50 82.3800 XLON 1076834879989476 26/09/2024 16:44:20 BST 63 82.3400 XLON 1076834879989801 26/09/2024 16:45:19 BST 36 82.3000 XLON 1076834879989989 26/09/2024 16:45:19 BST 10 82.3000 XLON 1076834879989990 26/09/2024 16:45:25 BST 43 82.2800 XLON 1076834879990021 26/09/2024 16:46:34 BST 66 82.2000 XLON 1076834879990127 26/09/2024 16:47:26 BST 30 82.2400 XLON 1076834879990324 26/09/2024 16:47:26 BST 41 82.2400 XLON 1076834879990325 26/09/2024 16:49:04 BST 72 82.1600 XLON 1076834879990741 26/09/2024 16:51:01 BST 52 82.1000 XLON 1076834879991084 26/09/2024 16:51:24 BST 50 82.0800 XLON 1076834879991204 26/09/2024 16:52:20 BST 60 82.0800 XLON 1076834879991358 26/09/2024 16:52:40 BST 59 82.1000 XLON 1076834879991421 26/09/2024 16:53:44 BST 59 82.0200 XLON 1076834879991587 26/09/2024 16:54:54 BST 59 82.1400 XLON 1076834879991793 26/09/2024 16:55:50 BST 61 82.1000 XLON 1076834879991968 26/09/2024 16:56:26 BST 68 82.1200 XLON 1076834879992080 26/09/2024 16:58:01 BST 64 82.0400 XLON 1076834879992265 26/09/2024 16:59:00 BST 18 82.1000 XLON 1076834879992494 26/09/2024 16:59:00 BST 9 82.1000 XLON 1076834879992495 26/09/2024 16:59:03 BST 35 82.1000 XLON 1076834879992497 26/09/2024 17:00:02 BST 67 82.0800 XLON 1076834879992948 26/09/2024 17:00:31 BST 65 82.0400 XLON 1076834879993216 26/09/2024 17:01:41 BST 34 82.0600 XLON 1076834879993641 26/09/2024 17:01:41 BST 38 82.0600 XLON 1076834879993642 26/09/2024 17:02:51 BST 38 82.1000 XLON 1076834879993868 26/09/2024 17:02:51 BST 3 82.1000 XLON 1076834879993869 26/09/2024 17:02:51 BST 3 82.1000 XLON 1076834879993870 26/09/2024 17:03:20 BST 48 82.0800 XLON 1076834879993927 26/09/2024 17:05:12 BST 44 82.0800 XLON 1076834879994342 26/09/2024 17:05:44 BST 41 82.0800 XLON 1076834879994457 26/09/2024 17:05:50 BST 36 82.0800 XLON 1076834879994475 26/09/2024 17:05:50 BST 5 82.0800 XLON 1076834879994476 26/09/2024 17:06:02 BST 41 82.0800 XLON 1076834879994508 26/09/2024 17:06:02 BST 40 82.0600 XLON 1076834879994522 26/09/2024 17:06:02 BST 3 82.0600 XLON 1076834879994523 26/09/2024 17:07:52 BST 50 82.1200 XLON 1076834879994792 26/09/2024 17:10:01 BST 75 82.2600 XLON 1076834879995135 26/09/2024 17:10:44 BST 89 82.3000 XLON 1076834879995263 26/09/2024 17:10:52 BST 85 82.2800 XLON 1076834879995281 26/09/2024 17:11:47 BST 80 82.2600 XLON 1076834879995396 26/09/2024 17:13:19 BST 44 82.2400 XLON 1076834879995654 26/09/2024 17:14:04 BST 80 82.2400 XLON 1076834879995761 26/09/2024 17:14:39 BST 32 82.2600 XLON 1076834879995924 26/09/2024 17:14:39 BST 9 82.2600 XLON 1076834879995925 26/09/2024 17:15:11 BST 36 82.2600 XLON 1076834879996030 26/09/2024 17:15:27 BST 24 82.2400 XLON 1076834879996119 26/09/2024 17:15:27 BST 21 82.2400 XLON 1076834879996120 26/09/2024 17:16:27 BST 28 82.3000 XLON 1076834879996388 26/09/2024 17:16:27 BST 69 82.3000 XLON 1076834879996389 26/09/2024 17:17:07 BST 39 82.2800 XLON 1076834879996486 26/09/2024 17:17:51 BST 94 82.3000 XLON 1076834879996606 26/09/2024 17:18:13 BST 84 82.3000 XLON 1076834879996683 26/09/2024 17:19:16 BST 12 82.3000 XLON 1076834879996864 26/09/2024 17:19:16 BST 16 82.3000 XLON 1076834879996865 26/09/2024 17:19:16 BST 5 82.3000 XLON 1076834879996866 26/09/2024 17:19:28 BST 62 82.3000 XLON 1076834879996899 26/09/2024 17:19:28 BST 30 82.3000 XLON 1076834879996900 26/09/2024 17:20:00 BST 60 82.3000 XLON 1076834879996970 26/09/2024 17:20:18 BST 77 82.3000 XLON 1076834879997036 26/09/2024 17:20:29 BST 59 82.3200 XLON 1076834879997097 26/09/2024 17:21:01 BST 60 82.3200 XLON 1076834879997193 26/09/2024 17:21:24 BST 50 82.3000 XLON 1076834879997240 26/09/2024 17:22:09 BST 74 82.3200 XLON 1076834879997383 26/09/2024 17:22:42 BST 36 82.3000 XLON 1076834879997448 26/09/2024 17:22:42 BST 22 82.3000 XLON 1076834879997449 26/09/2024 17:23:26 BST 15 82.3800 XLON 1076834879997555 26/09/2024 17:23:26 BST 11 82.3800 XLON 1076834879997556 26/09/2024 17:23:33 BST 21 82.3600 XLON 1076834879997586 26/09/2024 17:23:33 BST 57 82.3600 XLON 1076834879997587 26/09/2024 17:24:06 BST 41 82.3600 XLON 1076834879997688 26/09/2024 17:24:35 BST 11 82.4200 XLON 1076834879997809 26/09/2024 17:24:35 BST 16 82.4200 XLON 1076834879997810 26/09/2024 17:24:35 BST 17 82.4200 XLON 1076834879997815 26/09/2024 17:25:08 BST 45 82.4200 XLON 1076834879997953 26/09/2024 17:25:08 BST 13 82.4200 XLON 1076834879997954 26/09/2024 17:25:08 BST 44 82.4200 XLON 1076834879997955 26/09/2024 17:25:08 BST 21 82.4200 XLON 1076834879997956 26/09/2024 17:25:29 BST 12 82.4200 XLON 1076834879998047 26/09/2024 17:25:29 BST 29 82.4200 XLON 1076834879998048 26/09/2024 17:25:33 BST 39 82.4000 XLON 1076834879998071 26/09/2024 17:25:33 BST 7 82.4000 XLON 1076834879998072 26/09/2024 17:26:11 BST 43 82.4000 XLON 1076834879998221 26/09/2024 17:26:11 BST 45 82.4000 XLON 1076834879998226 26/09/2024 17:26:11 BST 74 82.3800 XLON 1076834879998229 26/09/2024 17:26:22 BST 41 82.3800 XLON 1076834879998283 26/09/2024 17:27:02 BST 48 82.4200 XLON 1076834879998501 26/09/2024 17:27:23 BST 24 82.4200 XLON 1076834879998548 26/09/2024 17:27:23 BST 25 82.4200 XLON 1076834879998549 26/09/2024 17:27:25 BST 56 82.4200 XLON 1076834879998560 26/09/2024 17:28:00 BST 41 82.4400 XLON 1076834879998681 26/09/2024 17:28:26 BST 54 82.4400 XLON 1076834879998763 26/09/2024 17:28:36 BST 30 82.4400 XLON 1076834879998775 26/09/2024 17:28:36 BST 11 82.4400 XLON 1076834879998776 26/09/2024 17:28:57 BST 49 82.4400 XLON 1076834879998854 26/09/2024 17:29:00 BST 11 82.4400 XLON 1076834879998859 26/09/2024 17:29:00 BST 30 82.4400 XLON 1076834879998860 26/09/2024 17:29:20 BST 22 82.4600 XLON 1076834879999009 26/09/2024 17:29:24 BST 41 82.4400 XLON 1076834879999024 26/09/2024 17:29:30 BST 22 82.4400 XLON 1076834879999079 26/09/2024 17:29:30 BST 45 82.4400 XLON 1076834879999080 26/09/2024 17:29:30 BST 13 82.4400 XLON 1076834879999081 26/09/2024 17:29:30 BST 41 82.4400 XLON 1076834879999082 26/09/2024 17:29:30 BST 12 82.4400 XLON 1076834879999083 26/09/2024 17:29:30 BST 3 82.4400 XLON 1076834879999084

SOURCE: InterContinental Hotels Group PLC