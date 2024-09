Die Intel-Aktie verzeichnete am Freitag einen bemerkenswerten Aufschwung an der NASDAQ. Mit einem Plus von 1,5 Prozent kletterte der Kurs auf 23,90 USD, wobei im Tagesverlauf sogar ein Höchststand von 24,42 USD erreicht wurde. Diese positive Entwicklung steht im Kontrast zur allgemeinen Marktlage, da sowohl der Dow Jones als auch der S&P 500 Verluste hinnehmen mussten.

Analystenprognosen und zukünftige Entwicklungen

Trotz des aktuellen Aufschwungs bleibt die langfristige Perspektive für Intel herausfordernd. Analysten setzen das durchschnittliche Kursziel bei 30,43 USD an, was noch Raum für Wachstum lässt. Allerdings prognostizieren Experten für das laufende Jahr eine deutlich niedrigere Dividende von 0,366 USD im Vergleich zum Vorjahr. Die nächsten Quartalszahlen, die für den 24. Oktober erwartet [...]

