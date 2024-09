KWS SAAT SE & Co. KGaA hat kürzlich ihre Pläne für die Veröffentlichung verschiedener Finanzberichte im Geschäftsjahr 2024/2025 bekanntgegeben. Das Unternehmen, ein führender Anbieter im Bereich Saatgut und Pflanzenzüchtung, zeigt damit seine Bereitschaft zur transparenten Kommunikation mit Investoren und Marktteilnehmern. Die Ankündigung umfasst eine Reihe von Berichten, die einen umfassenden Einblick in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens gewähren sollen.

Terminplanung für Anleger

Besonders hervorzuheben sind die Termine für den Halbjahresfinanzbericht am 13. Februar 2025 sowie die Quartalsberichte am 12. November 2024 und 13. Mai 2025. Der Konzern-Jahresfinanzbericht wird voraussichtlich am 25. September 2025 veröffentlicht. Alle Berichte werden sowohl in deutscher als auch in englischer Sprache auf der Unternehmenswebsite zur Verfügung gestellt, was die internationale Ausrichtung von KWS SAAT unterstreicht und Anlegern weltweit den Zugang zu wichtigen Finanzinformationen ermöglicht.

