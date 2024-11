Die Unilever-Aktie verzeichnete in den letzten Wochen eine leichte Abwärtsbewegung. Am 09. November 2024 notierte das Papier bei 54,89 EUR, was einem Monatsverlust von 2,02% entspricht. Trotz des jüngsten Rückgangs zeigt sich die Aktie im Jahresvergleich mit einem Plus von 22,76% weiterhin robust. Unilever plant für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 1,764 EUR je Aktie, was einer attraktiven Dividendenrendite von 3,39% entspricht.

Herausforderungen und Chancen

Das Unternehmen sieht sich mit steigendem Wettbewerbsdruck und schwankenden Rohstoffkosten konfrontiert. Gleichzeitig investiert Unilever verstärkt in Nachhaltigkeit und Digitalisierung, um seine Marktposition zu stärken und neue Wachstumschancen zu erschließen. Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,97 erscheint die Aktie im Branchenvergleich moderat bewertet.

