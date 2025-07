EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Mutares SE & Co. KGaA: Hauptversammlung beschließt Dividende von EUR 2,00 je Aktie - erfolgreiche Internationalisierungsstrategie untermauert Transaktionsaktivität Ausschüttung einer Dividende von EUR 2,00 je Aktie (Vorjahr: EUR 2,25) mit einer Zustimmung von 99,20 % beschlossen

Hohe Zustimmung zu sämtlichen Punkten der Tagesordnung

Dr. Kristian Schleede als Mitglied des Aufsichtsrats und Gesellschafterausschusses gewählt

Prognose für das Geschäftsjahr 2025 und kommunizierte Exit-Ziele bekräftigt München, 02. Juli 2025 - Die Hauptversammlung der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650 ) hat heute die Ausschüttung einer Dividende von EUR 2,00 pro Aktie (Vorjahr: EUR 2,25) für das Geschäftsjahr 2024 beschlossen sowie den Vorstand und den Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2024 entlastet. Zudem wurde Herr Dr. Kristian Schleede von der Hauptversammlung für Dr. Axel Müller, der seine Ämter im April 2025 niedergelegt hat, zum Mitglied des Aufsichtsrats und des Gesellschafterausschusses gewählt. Volker Rofalski, Vorsitzender des Aufsichtsrats, kommentiert: "Im Namen des gesamten Aufsichtsrats danke ich Dr. Axel Müller herzlich für die langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit im Aufsichtsrat sowie die wertvolle Arbeit im Prüfungsausschuss. Zugleich freuen wir uns sehr, mit Dr. Kristian Schleede eine profilierte Führungspersönlichkeit mit ausgewiesener Investment- und Private-Equity-Expertise, insbesondere aus seiner Tätigkeit bei Mutares, für den Aufsichtsrat und Gesellschafterausschuss gewonnen zu haben. Mit seinem strategischen Weitblick und seinem tiefen Verständnis für unternehmerische Transformation wird er wertvolle Impulse für die nächste Wachstumsphase unseres Unternehmens setzen." Durch die Hauptversammlung führten die Vorstände der Mutares Management SE, Mark Friedrich (CFO) und Johannes Laumann (CIO). In ihrer Präsentation ließen sie das mit über EUR 5 Mrd. Umsatz im Mutares-Konzern und EUR 108 Mio. Jahresüberschuss der Mutares-Holding erfolgreiche Geschäftsjahr 2024 Revue passieren. Wesentliche Treiber der erfreulichen Ergebnisentwicklung waren das Listing von Steyr Motors und der Verkauf von Frigoscandia, die aus den insgesamt sieben Exit-Transaktionen im Jahr 2024 herausragten. Darüber hinaus konnte der Mutares-Vorstand auf 13 abgeschlossene und sechs unterzeichnete und mittlerweile teilweise abgeschlossene Akquisitionen im abgelaufenen Jahr verweisen. Mit der Weiterentwicklung des Portfolios in allen vier Geschäftssegmenten sieht der Vorstand Mutares auf einem guten Weg, das Mittelfristziel eines Konzernumsatzes von EUR 10 Mrd. sowie eines Jahresüberschusses der Mutares-Holding von EUR 200 Mio. bis 2028 zu erreichen. In diesem Zusammenhang hob der Vorstand die Internationalisierungsstrategie mit neuen Standorten in China, den USA und Indien hervor. Erste bereits erfolgte Akquisitionen aus den neu aufgebauten Standorten untermauern den Erfolg der globalen Expansion. Dazu kommentiert CIO Johannes Laumann: "Unser Unternehmen hat sich 2024 erfolgreich weiterentwickelt. Wir haben Mutares international auf eine neue Ebene geführt und das Portfolio weiter ausgebaut. Mutares ist 2024 auf einen annualisierten Umsatz von EUR 7 Mrd. gewachsen und hat damit eine Versiebenfachung innerhalb von fünf Jahren erreicht. Auch auf der Verkaufsseite, mit der weiteren Reife unseres Portfolios, führen wir aktuell acht Prozesse, die ein gutes Fundament für erfolgreiche Abschlüsse bieten." Ein besonderes Augenmerk richteten die Vortragenden auf den Portfolioanteil, der sich in der Harvesting-Phase befindet. Dabei gingen sie unter anderem auf die im laufenden Jahr erfolgten Teilverkäufe weiterer Anteile an Steyr Motors sowie auf das erfolgreiche Börsenlisting der Terranor Group in Stockholm, Schweden, näher ein. "Wir haben durch den dynamischen Portfolioaufbau in den vergangenen Jahren und den erreichten Transformationserfolgen einen hohen Reifegrad in unserem Portfolio erzielt. Für das Jahr 2025 haben wir uns den Verkauf einiger Portfoliounternehmen vorgenommen. An unserem Ziel im Jahr 2025, mehr als EUR 200 Mio. an Exit-Erlösen zu generieren, halten wir ganz klar fest", fügt Johannes Laumann hinzu. Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2025 hat der Vorstand die kommunizierte Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt. Diese sieht einen Anstieg der Umsatzerlöse im Mutares-Konzern auf EUR 6,5 Mrd. bis EUR 7,5 Mrd. vor. Für die Mutares-Holding wird ein Jahresüberschuss in einer Bandbreite von EUR 130 Mio. bis EUR 160 Mio. erwartet, der sich im Wesentlichen aus Verkäufen speisen soll. Zudem hat der Vorstand auch die Absicht bekräftigt, zum Jahresende die Anleiheverbindlichkeiten der Holding kombiniert mit einer Refinanzierung der Anleihe 23/27 anzugehen. Alle zur Abstimmung stehenden Beschlussvorschläge der Tagesordnungspunkte erhielten eine deutliche Zustimmung der Hauptversammlung. Der Vorstand beantwortete sämtliche Fragen der Aktionärinnen und Aktionäre umfassend und kompetent im Rahmen einer anregenden und sachlich geführten Diskussion. Die Mitglieder des Vorstands, des Aufsichtsrats und des Gesellschafterausschusses wurden für das abgelaufene Geschäftsjahr von den Aktionären mit deutlicher Mehrheit entlastet. Die Stimmpräsenz auf der Hauptversammlung lag zum Zeitpunkt der Abstimmung bei 46,75 %. Weitere Informationen zur ordentlichen Hauptversammlung 2025 sowie die detaillierten Abstimmungsergebnisse stehen in Kürze auf der Unternehmenswebsite im Bereich Investor Relations zur Verfügung. Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA Die Mutares SE & Co. KGaA, München ( www.mutares.com ), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Die Aktien der Mutares SE & Co. 