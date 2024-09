Kann der DAX am Freitag weiter auf Rekordjagd gehen? Und was treibt den deutschen Leitindex jetzt an? Außerdem im Fokus der Anleger: Die Aktien der DHL Group, die eine neue Analysteneinschätzung verarbeiten, und die Aktien von Hella, die plötzlich deutlich unter Druck geraten. Der DAX hat seine Rekordjagd am Freitag mit etwas weniger Schwung fortgesetzt. Nachdem der deutsche Leitindex am Vortag den besten Handelstag in diesem Jahr verzeichnet hatte, ...

