Aktienmärkte in Europa geraten am Freitag ins Taumeln. Nachdem in dieser Woche immer neue Rekordmarken im DAX markiert wurden, zeigte Trump mit einem einzigen Beitrag auf seinem - sogenannten - "Truth Social" den Anlegern, wer das Sagen hat. Mit der Drohung "zu empfehlen" ab dem 1. Juni auf alle europäischen Exporte einen Zoll von 50% zu erheben, beendete er den Rekordlauf der Aktien. Erstmal. Ob er hiermit "nur" die zähflüssigen Verhandlungen mit der EU Kommission beschleunigen will oder ernsthaft diesen Schritt erwägt, wird sich nächste Woche zeigen. Orchestriert von garantiert hochnervösen ...

