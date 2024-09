Berlin - Nach der Verkündung des Rückzugs des Grünen-Vorstands am Mittwoch hat der ehemalige Grünen-Chef Reinhard Bütikofer seine Partei dazu aufgerufen, um den richtigen Weg zu streiten. "Einfach das Personal des Bundesvorstands auszuwechseln und ansonsten ändert sich nichts, das wird nicht funktionieren", sagte der frühere EU-Politiker dem "Spiegel". "Es braucht jetzt mehr Diskussion in der Breite der Partei, wie wir uns positionieren wollen."



Er halte es mit Franz Müntefering, der kürzlich sagte, es sei Aufgabe einer Partei, um den richtigen Weg zu streiten. Dem stimme er zu, so Bütikofer. Das könne man nicht an "ein, zwei oder anderthalb Führungsfiguren delegieren".

© 2024 dts Nachrichtenagentur