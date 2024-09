Grid Dynamics Holdings, ein führender Anbieter von Technologieberatung und digitalen Lösungen, hat die Übernahme des britischen Software-Spezialisten JUXT bekanntgegeben. Dieser strategische Schritt zielt darauf ab, die Position des Unternehmens im Finanzdienstleistungssektor zu festigen und das Wachstum, insbesondere in Europa, zu beschleunigen. JUXT bringt umfangreiches Know-how in der Entwicklung datenintensiver Informationssysteme für Banken und Finanzinstitute mit, was das Leistungsportfolio von Grid Dynamics erheblich erweitert.

Stärkung der Marktposition

Die Akquisition unterstützt die GigaCube-Wachstumsstrategie von Grid Dynamics und ermöglicht es dem Unternehmen, sein Angebot an Branchenexpertise für den Finanzsektor auszubauen. Durch die Integration von JUXTs Fähigkeiten in Bereichen wie Handelslebenszyklus, Prime Brokerage und Risikomanagement kann Grid Dynamics seinen Kunden nun ein noch umfassenderes Spektrum an Dienstleistungen anbieten. Dies dürfte die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens im globalen Markt für komplexe Datenlösungen weiter stärken.

