Wichtigste Erkenntnisse:

Der IoT Control Tower ermöglicht Herstellern, Geräteanbietern und Energieunternehmen, Daten aus Produktionsanlagen und Geräteflotten mithilfe von Methoden des maschinellen Lernens, der generativen KI und der agentenbasierten KI kontinuierlich zu analysieren und darauf zu reagieren.

Die neue Plattform beschleunigt die Bereitstellung groß angelegter Analyselösungen für Hersteller, indem sie ein zentralisiertes System bereitstellt, das mit anderen intelligenten Fertigungskomponenten von Grid Dynamics integriert ist.

Unter Einsatz der neuesten KI/ML-Technologien hat Grid Dynamics den IoT Control Tower entwickelt, um Kunden dabei zu helfen, die mit der Fertigungsanalytik verbundenen Arbeitskosten zu senken, Reaktionszeiten bei Problemen zu minimieren und die Prozesseffizienz zu verbessern.

Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (Grid Dynamics), ein führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Technologieberatung, Plattform- und Produkt-Engineering, KI und digitales Engagement, gab heute die Einführung von IoT Control Tower bekannt einer fortschrittlichen Analyselösung, die Herstellern und Geräteanbietern dabei helfen soll, IoT-Datenströme aus Produktionsanlagen und Feldeinsätzen kontinuierlich zu analysieren und präskriptive Leitlinien für Analysten und Bediener zu erstellen. Die Lösung zielt darauf ab, die mit der Fertigungsanalyse verbundenen Arbeitskosten zu senken, die Reaktionszeiten bei Problemen zu minimieren und die Prozesseffizienz mithilfe modernster KI/ML-Technologien zu verbessern.

Der IoT Control Tower analysiert kontinuierlich Messdaten aus verschiedenen Quellen, darunter Maschinensensoren, Qualitätsprüfstationen und Überwachungskameras, und verarbeitet sie mithilfe einer Reihe integrierbarer ML-Modelle und LLM-Agenten. Agentenbasierte KI-Assistenten greifen auf die Wissensdatenbanken des Unternehmens zu, einschließlich betrieblicher Playbooks und historischer Berichte über Vorfälle, um die beobachteten Messdaten zu interpretieren, Forschungsprobleme und Optimierungsmöglichkeiten zu untersuchen und Fertigungsanalysten, Standortleiter und Anlagenbediener zu beraten.

"Unsere Erfahrung mit Kunden aus der Fertigungsindustrie zeigt, dass die Analyse und Operationalisierung industrieller Daten branchenweit große Herausforderungen darstellt. Unternehmen entwickeln oft anspruchsvolle kundenspezifische Lösungen für Lieferanten-Compliance-Analysen, Prozessoptimierung und viele weitere Anwendungsfälle", so Ilya Katsov, CTO für ganz Amerika bei Grid Dynamics. "Der IoT Control Tower bietet einen standardisierten Ansatz zur Lösung dieser Herausforderungen und stellt Referenzimplementierungen für die häufigsten Anwendungsfälle zur Verfügung. Darüber hinaus haben wir diese Plattform mit einer Reihe spezieller intelligenter Fertigungskomponenten integriert, die wir entwickelt haben, darunter visuelle Prozessüberwachung, visuelle Qualitätskontrolle, Anomalieerkennung und Ursachenanalyse, um eine umfassende Lösung zu liefern."

Der IoT Control Tower vereinheitlicht das Portfolio von Grid Dynamics an intelligenten Fertigungsbeschleunigern und ermöglicht es dem Unternehmen, transformative KI-Projekte für Kunden aus der Fertigungsindustrie effizienter umzusetzen. Die IoT Control Tower-Lösung unterstützt die Innovationssäule des GigaCube-Wachstumsstrategie-Frameworks des Unternehmens und ist darauf ausgelegt, die Fertigungsanalytik zu transformieren und neuen Geschäftswert für die Kunden von Grid Dynamics zu erschließen. Besuchen Sie diese Seite, um mehr über den IoT Control Tower von Grid Dynamics zu erfahren, eine agentenbasierte KI-Plattform für industrielle Daten.

