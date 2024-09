FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.09.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 310 (300) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 120 (110) PENCE - 'HOLD' - CITIGROUP RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 4140 (3850) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS FUTURE PLC PRICE TARGET TO 2078 (2120) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS HELIOS TOWERS PRICE TARGET TO 245 (265) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES EXPERIAN PRICE TARGET TO 5200 PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 93 (91) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ALPHAWAVE SEMI PRICE TARGET TO 125 (155) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES JTC PRICE TARGET TO 1250 (1100) PENCE - 'BUY'



- ODDO BHF RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 850 PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

© 2024 AFX News