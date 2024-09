EQS-News: Lenzing AG / Schlagwort(e): Anleihe/Nachhaltigkeit

Lenzing Gruppe: Joint-Venture LD Celulose begibt erfolgreich grüne Anleihe Begebung einer vorrangig besicherten grünen Unternehmensanleihe in Höhe von 650 Mio. USD ("grüne Anleihe") mit einem Kupon von 7,950 Prozent pro Jahr durch das Joint Venture LD Celulose

Emission war aufgrund der hohen Nachfrage von institutionellen Anlegern 4,6-fach überzeichnet Lenzing - Die Lenzing Gruppe, weltweit führender Anbieter von regenerierten Cellulosefasern für die Textil- und Vliesstoffindustrien, gibt bekannt, dass LD Celulose International GmbH (die "Emittentin"), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des brasilianischen Joint Ventures LD Celulose S.A. ("LDC"), erfolgreich eine grüne Anleihe über USD 650 Millionen begeben hat. Die grüne Anleihe, die am 25. Januar 2032 fällig wird und mit einem Kupon von 7,950 Prozent pro Jahr ausgestattet ist, stieß bei institutionellen Anlegern auf große Nachfrage. Teil der neuen Finanzierungsstruktur der LDC mit einem Gesamtvolumen von 1 Mrd. USD ist auch ein syndizierter Kredit in Höhe von 350 Mio. USD. LDC beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Anleihenemission und Auszahlung des syndizierten Kredits plus vorhandene Barmitteln zu verwenden, um die bestehenden Finanzierungsvereinbarungen vollständig zu tilgen. Der Nettoerlös aus der Emission der grünen Anleihe wird für die Finanzierung und Refinanzierung förderfähiger Investitionen im Einklang mit dem Green Financing Frameworks eingesetzt. "Die Lenzing Gruppe ist seit Jahrzehnten Pionier in der nachhaltigen Textil- und Vliesstoffindustrie und der Produktion von Faserzellstoff und hat einen klaren Plan zur weiteren Ökologisierung ihrer Produktion", sagte Rohit Aggarwal, Vorstandsvorsitzender der Lenzing Gruppe. "Das Interesse der Investoren an der grünen Anleihe von LDC ist auch ein Ergebnis unserer Bemühungen in Nachhaltigkeit." Nico Reiner, Finanzvorstand der Lenzing Gruppe: "Mit der erfolgreichen Transaktion wird LDC die bestehende Projektfinanzierung, die die Errichtung einer der größten Faserzellstoffanlagen der Welt ermöglicht hat, in eine eigenständige Unternehmensfinanzierung umwandeln. Dies ist ein weiterer Meilenstein für die erfolgreiche Entwicklung des Joint Ventures, nachdem die operative Performance schneller als erwartet die nominelle Produktionskapazität von 500.000 Tonnen pro Jahr übertroffen hat." Die grüne Anleihe wird von der Emittentin begeben, von LDC und LD Florestal S.A. garantiert und an der Börse von Singapur gelistet. Foto-Download: https://mediadb.lenzing.com/pinaccess/showpin.do?pinCode=oPqmoUCq9Fyr

Über die Lenzing Gruppe



Die Lenzing Gruppe steht für eine ökologisch verantwortungsbewusste Erzeugung von Spezialfasern auf der Basis von Cellulose und Recyclingmaterial. Mit ihren innovativen Produkt- und Technologielösungen ist Lenzing Partner der globalen Textil- und Vliesstoffhersteller und Treiber zahlreicher neuer Entwicklungen. Die hochwertigen Fasern der Lenzing Gruppe sind Ausgangsmaterial für eine Vielzahl von textilen Anwendungen - von funktioneller, bequemer und modischer Bekleidung hin zu langlebigen und nachhaltigen Heimtextilien. Aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften und ihres botanischen Ursprungs eignen sich die TÜV-zertifizierten biologisch abbaubaren und kompostierbaren Lenzing Fasern auch hervorragend für den anspruchsvollen Einsatz in Hygiene-Anwendungen des täglichen Bedarfs.



Das Geschäftsmodell der Lenzing Gruppe geht weit über jenes eines klassischen Faserherstellers hinaus. Gemeinsam mit ihren Kunden und Partnern entwickelt sie innovative Produkte entlang der Wertschöpfungskette, die einen Mehrwert für Konsumentinnen und Konsumenten schaffen. Die Lenzing Gruppe strebt eine effiziente Verwendung und Verarbeitung aller Rohstoffe an und bietet Lösungen für die Umgestaltung der Textilindustrie vom gegenwärtigen linearen Wirtschaftssystem zu einer Kreislaufwirtschaft. Um die Geschwindigkeit der Erderwärmung zu reduzieren und damit auch die Ziele des Pariser Übereinkommens und des "Green Deals" der EU-Kommission zu unterstützen, hat Lenzing einen klaren, wissenschaftlich fundierten Klimaaktionsplan, der eine deutliche Reduzierung der Treibhausgasemissionen bis 2030 und ein Netto-Null-Ziel (Scope 1, 2 und 3) bis 2050 vorsieht.



Daten und Fakten Lenzing Gruppe 2023

Umsatz: EUR 2,52 Mrd.

Nennkapazität (Fasern): 1.110.000 Tonnen

Mitarbeiter/innen (Vollzeitäquivalente): 7.917



TENCEL, LENZING ECOVERO, VEOCEL, LENZING und REFIBRA sind Marken der Lenzing AG. Über LD Celulose



LD Celulose S.A. ist ein Joint Venture zwischen dem österreichischen Unternehmen Lenzing und dem brasilianischen Unternehmen Dexco und eines der größten Zellstoffwerke der Welt. Das Werk befindet sich in der Region Triângulo Mineiro, zwischen den Gemeinden Indianópolis und Araguari. Es hat eine Produktionskapazität von 500 Tausend Tonnen Zellstoff pro Jahr und verfügt über 144 MW an sauberer Energie. Die bei LDC hergestellten speziellen Zellstofffasern werden in der Textilindustrie verwendet, um innovative, nachhaltige und hochtechnologische Stoffe herzustellen.

