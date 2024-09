Linz (www.anleihencheck.de) - Der charttechnische Widerstand bei der EUR/USD-Marke 1,1200 wurde zwar kurz gehandelt, aber nicht überschritten, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Bereits in der jüngsten Vergangenheit habe sich diese Marke als harte Barriere erwiesen. In den nächsten Tagen seien kleinere Korrekturen bis zum Chartlevel bei 1,1070 möglich. Spannend werde es Anfang nächster Woche. Es würden Inflationsdaten für die Eurozone veröffentlicht. Allgemein werde mit einem Rückgang gerechnet, was der EZB auf Sicht die Möglichkeit gebe, an der Zinsschraube zu drehen. Das wiederum könne den Euro belasten. Langfristig bleibe die Oberbank der Meinung, dass EUR/USD die Marke von 1,1500 erreichen könne. Kurzfristig jedoch sei eine kleine Korrektur bis 1,1070 möglich. (27.09.2024/alc/a/a) ...

